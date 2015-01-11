О ситуации и принимаемых мерах по COVID-19 на 16.12.2020

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 16.12.2020г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 3914 случаев заболевания COVID-19.
За весь период наблюдения выздоровели 1801 человек.
С начала периода наблюдения умерло 36 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Под медицинским наблюдением находится 1565 человек, в том числе контактные с больными.
Сняты с медицинского наблюдения с начала периода 6697 человек.
https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=41351