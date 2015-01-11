Текслер призвал усилить меры безопасности на новогодние праздники

Губернатор Челябинской области провел последнее в уходящем году совещание с главами муниципалитетов региона – на нем Алексей Текслер назвал меры безопасности, которые должны соблюдаться во время новогодних праздников.

Губернатор призвал глав проконтролировать на своих территориях соблюдение всех профилактических мер, включая масочный режим и социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса.

«Усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры. Эпидситуация в регионе остается стабильной, оснований усиливать ограничения нет, и власти региона не планируют это делать», – подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо соблюдения санитарно-профилактических мер, глава региона поставил задачу в новогодние праздники организовать необходимое взаимодействие с правоохранительными органами и территориальными органами МЧС. При этом обратить особое внимание на охрану и противопожарную защищенность административных зданий, производственных, торговых, развлекательных, социальных объектов и мест скопления людей. Держать на постоянном контроле состояние внутридомового газового оборудования в жилых помещениях.

Непосредственно в новогодние праздники главам поручено организовать контрольные обходы неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем, чтобы не допустить ЧП с детьми. Координировать и контролировать работу поручено министерству общественной безопасности.

В те же дни, начиная с 31 декабря, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативно реагировать на обращения жителей о возникновении ЧС во всех сферах, а также проконтролировать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и обеспечить содержание в чистоте контейнерных площадок.

https://dostup1.ru/society/Texler-prizval-usilit-mery-bezopasnosti-na-novogodnie-prazdniki_132634.html