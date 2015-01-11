2020-12-17YEKT12:00:00 | Губерния Фестиваль «Огни Урала» представит работы мастеров камнерезного и декоративно-прикладного искусства Источник: ЧГМИИ









В Челябинске сегодня открывается полюбившийся горожанам фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала», сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств.Фестиваль«Огни Урала» – уникальный проект в жизни нашего города. Это яркое событие в мире камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим посетителям. Подобные фестивали проходят пять раз в год уже больше десяти лет и стали доброй традицией, но каждый фестиваль отличается от предыдущего как по ассортименту, так и по участникам.В зале имени архитектора Е.В. Александрова соберутся производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего Урала, а также из других регионов России. Будут представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.Фестиваль «Огни Урала» проводится накануне Нового года, и это прекрасная возможность не только полюбоваться красотой произведений и мастерством уральских умельцев, но и найти уникальные подарки для своих близких.Добавим, что Музей изобразительных искусств принял меры для обеспечения безопасности посетителей фестиваля во время режима повышенной готовности: каждому посетителю вместе с билетом будет выдаваться одноразовая медицинская маска, все столы мастеров расположатся на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга и будут снабжены антисептическими средствами, в зале одновременно смогут находиться не более 20 посетителей.Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала» пройдет в Челябинском музее изобразительных искусств с 17 по 20 декабря. Источник: ЧГМИИВ Челябинске сегодня открывается полюбившийся горожанам фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала», сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств.Фестиваль«Огни Урала» – уникальный проект в жизни нашего города. Это яркое событие в мире камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим посетителям. Подобные фестивали проходят пять раз в год уже больше десяти лет и стали доброй традицией, но каждый фестиваль отличается от предыдущего как по ассортименту, так и по участникам.В зале имени архитектора Е.В. Александрова соберутся производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего Урала, а также из других регионов России. Будут представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.Фестиваль «Огни Урала» проводится накануне Нового года, и это прекрасная возможность не только полюбоваться красотой произведений и мастерством уральских умельцев, но и найти уникальные подарки для своих близких.Добавим, что Музей изобразительных искусств принял меры для обеспечения безопасности посетителей фестиваля во время режима повышенной готовности: каждому посетителю вместе с билетом будет выдаваться одноразовая медицинская маска, все столы мастеров расположатся на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга и будут снабжены антисептическими средствами, в зале одновременно смогут находиться не более 20 посетителей.Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала» пройдет в Челябинском музее изобразительных искусств с 17 по 20 декабря. AzAzA 2020-12-17YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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