В Верхнем Уфалее за год смогли подключиться к газу более 150 частных домов

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В Верхнем Уфалее в 2020 году смогли подключиться к газу 153 жилых дома частного сектора. Работы по газификации выполнялись по программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».«На 2020 год министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Верхнеуфалейскому городскому округу в рамках указанной программы выделило субсидию на строительство газопроводов и газовых сетей в размере 15 миллионов 964 тысяч рублей. Всего в этом году подключиться к газу смогли 153 домовладения», - сообщили в администрации Верхнего Уфалея.Средства направили на газоснабжение домов по улицам Красной, Нязепетровской, Бахтинова, Ермакова, Суркова, переулкам Нязепетровскому и Суховязскому; домов №№ 58-122 по улице Ленина, №№9, 10, 12 по улице Пугачева; жилых домов по улице Маукской, 1-42, улице Грибоедова, 1-42, улице Распопина, 1-46, улице Дружбы, 1-40, улице Дальней, 1-24.Как уточнили в областном минстрое, всего в 2020 году в Челябинской области построили порядка 620 км газопроводов и газовых сетей. Благодаря этому возможность подключения к сетевому газоснабжению получили 10 тысяч домовладений (квартир и частных домов).Строительство объектов газораспределительных систем, предназначенных для газоснабжения жилых домов, проводилось на территории 28 муниципальных образований Челябинской области, которые предоставили необходимый пакет документов на софинансирование строительства из областного бюджета.Из областного и федерального бюджетов, а также за счет средств, аккумулируемых газораспределительными организациями за счет применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по сетям, на строительство газопроводов и газовых сетей в 2020 году муниципалитетам было направлено около 1,46 млрд рублей.
Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области