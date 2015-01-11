Школьные каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря – Текслер

Школьники Челябинской области уйдут на новогодние каникулы с 28 декабря – речи о введении в регионе локдауна пока не идет.

«Единственное, что мы сейчас сделаем, это с 28-го числа, чуть пораньше, начнем новогодние каникулы. Получится как раз две недели новогодних каникул. Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершение школьного года выставят 25 числа», – сказал, в частности, Текслер.

Напомним, в Челябинской области в начале учебного года не вводилось дистанционное образование для школьников, они учатся в обычном режиме.

«Мы не планируем вводить в регионе локдаун. Наша основная задача сейчас – сфокусироваться на соблюдении правил, которые сегодня есть», – отметил Алексей Текслер.

Никаких дополнительных ограничительных мер мы вводить не планируем, тем более ситуация в медицине стабилизировалась, добавил он.

https://dostup1.ru/society/Shkolnye-kanikuly-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachnutsya-s-28-dekabrya--Texler_132674.html