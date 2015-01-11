В Озерске установили главную новогоднюю елку

Управление Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо выбрать способ ведения трудовой книжки – в электронном виде или сохранить бумажный экземпляр Подробнее