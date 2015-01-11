В Озерске установили главную новогоднюю елку

Рабочие довольно быстро выгрузили ель, обработали ствол, чтобы он плотно вошел внутрь металлической опоры, и надежно закрепили елочку. Подрядчики постарались выполнить все работы аккуратно, чтобы не повредить крону дерева.
- Ее срубили в лесу недалеко от поселка Татыш. На звание самой красивой и пушистой претендовали 12 зеленых красавиц, но выбор пал именно на эту: елка пушистая, ровная, красивой формы, без сухих веток, высотой около 15 метров, - рассказал представитель подрядной организации, которая выиграла конкурс. Стоит отметить, для главной городской ели установлены определенные требования по высоте, объему и внешним характеристикам кроны.
Вскоре праздничное дерево украсят иллюминацией и новогодними игрушками. Елка будет радовать озерчан, несмотря на коронавирусные ограничения. Кроме того, на площадку уже привезли ледяные блоки, из которых в ближайшее время начнут создавать скульптуры для ледового городка.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа