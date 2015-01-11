В ближайшее время может заметно измениться длительность времен года

Уже в ближайшее время в России может заметно измениться длительность времен года – в частности, большее время будет тепло.
С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик связывает это с глобальным потеплением.
«Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», – сообщил Вильфанд.
По его словам, уже сейчас в январе отмечается меньшее число дней со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля. В частности, в Москве весна начинается раньше дней на пять, а зима, наоборот, приходит с опозданием. Таким образом, время перехода к отрицательным показателям сдвинулось примерно на 10 дней.
«За последние 30 лет температура воздуха в январе стала выше на два градуса. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», – отметил Роман Вильфанд.
Но, несмотря на обещанное потепление, в ряде регионов России в ближайшие дни температура резко упадет с аномально высоких значений до аномально низких. Так, в ночь на воскресенье, в Челябинской области ожидается до –31 градусов. Понижение температуры воздуха связано с антициклоном, который формируется на юге европейской части России.
https://dostup1.ru/society/V-blizhayshee-vremya-mozhet-zametno-izmenitsya-dlitelnost-vremen-goda_132682.html