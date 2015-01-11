В Миассе состоится акция «Снеговики-добряки»

Источник: https://snegoviki74.ru/
Акция «Снеговики-добряки» стартовала в Челябинской области уже второй раз и проходит под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Проект направлен на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 500 писем Деду Морозу адресуют подопечные 14 благотворительных некоммерческих организаций из Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Снежинска, а исполнять детские мечты будут всем миром.Еще до старта к акции присоединились 18 компаний Южного Урала. Организаторы сообщили, что ждут не менее 300 участников.В субботу, 19 декабря, акция состоится в Миассе, на горнолыжном курорте «Солнечная долина». После торжественной части дети и взрослые-участники проекта будут лепить снеговиков, играть в игры, участвовать в конкурсах. Также для гостей мероприятия выступят творческие коллективы Миасса. В завершение праздника детям вручат подарки.