В Челябинске подвели итоги пожароопасного сезона на территории УрФО

Окружное совещание «Итоги пожароопасного сезона 2020 года на территории Уральского федерального округа. Задачи на 2021 год» состоялось под председательством заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова.На заседании присутствовали представители всех профильных ведомств регионов УрФО. Сводный доклад о ситуации в округе сделал начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.За пожароопасный период 2020 года в лесах Урала зарегистрировано 2 182 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 167 234 гектара, в том числе 158 099 гектаров, покрытой лесом. Средняя площадь одного лесного пожара по округу составила 77 гектаров. Наиболее сложная лесопожарная ситуация складывалась в июле в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Свердловской области.В текущем году на территории Челябинской области зарегистрировано 608 лесных пожаров на площади 9 тысяч 683 гектара, в том числе на землях лесного фонда – 587 пожаров на площади 7 тысяч 065 гектаров. 98,5% лесных пожаров ликвидированы в первые сутки, что является лучшим результатом в Уральском федеральном округе и одним из лучших в России.Кроме того, снижена доля лесных пожаров, возникших по причине перехода огня с земельных участков, раньше этот показатель доходил до 70%, в прошлом году составил 40%, в этом году снизился до 25%. К уровню прошлого года площадь пожаров на территории лесного фонда Челябинской области удалось снизить на 27%. К уровню средних показателей за 10 лет количество пожаров снизилось на 41%. Этому поспособствовали своевременно принятые меры профилактики.Ущерб от лесных пожаров, в том числе затраты на тушение, в субъектах Уральского федерального округа за 2020 год составили 4,099 миллиарда рублей (по отношению к 2019 году больше на 2,586 млрд руб.). Наибольший ущерб нанесен лесам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3,53 миллиарда рублей (86 процентов от общего объема ущерба по Уральскому федеральному округу).Положительным моментом прохождения пожароопасного сезона 2020 года явилось недопущение перехода пожаров на населенные пункты и объекты экономики.Фактические расходы на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров по состоянию на 1 октября 2020 года составили по Уральскому федеральному округу 2 миллиарда 240 миллионов рублей.В рамках проекта «Экология» на сегодня регионы УрФО получили 230 единиц лесопожарной техники и 3 758 единиц лесопожарного оборудования. Напомним, Челябинская область обновила автопарк 163 единицами лесопожарной техники и 167 единицами лесопожарного оборудования.Сейчас в лесных ведомствах началась подготовка к пожароопасному сезону 2021 года.