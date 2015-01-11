2020-12-18YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске эксперты обсудили пути снижения вредного воздействия транспорта на городскую экологию Источник: Общественная палата Челябинской области









Общественная палата Челябинской области инициировала и провела круглый стол на тему «О мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду транспортными средствами». Эксперты обсудили вопросы, связанные с воздействием автотранспорта на экологию Челябинска и региона в целом.В дискуссии приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, Общественной палаты региона и экоактивисты.Участники встречи убеждены, что автомобильный транспорт является одним из главных источников загрязнения окружающей среды, наносит ощутимый вред экологии, главным образом атмосфере, и это одна из насущных и актуальных проблем современного общества.Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко отметил, что 30% загрязняющих веществ напрямую связаны с воздействием автотранспорта, по его мнению, это значительный показатель. Круглый стол проводится для того, чтобы собрать предложения экспертов и постараться найти пути решения этой острой проблемы.Как сообщил в своем выступлении заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по данным Росприроднадзора, в 2019 году выбросы от стационарных источников по Челябинской области составили 592 тыс. тонн, от передвижных источников - 99 тыс. тонн. По Челябинску общий объем выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий и всех стационарных источников составляет до 177 тыс. тонн, и 37 тыс. тонн - от передвижных источников.«В 2017 году министерством экологии были проведены исследования транспортных потоков, в рамках которого изучались основные автомагистрали Челябинска и области, велся подсчет автомобильного транспорта, производились замеры атмосферного воздуха. Полученные данные как раз сейчас используются для проведения сводных расчетов рассеивания выбросов. Кроме того, были приобретены приборы по контролю за коэффициентом дымности отработанных газов для дизельных и бензиновых двигателей, но в связи с отсутствием полномочий проверки автотранспортных средств на соответствие технических нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, минэкологии приобретенные приборы в 2019 году передало в ГИБДД», - рассказал Виталий Безруков.Он напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» основная цель – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 30% до конца 2024 года и на 50% до конца 2030 года. Одна из мер для достижения этих показателей - переход общественного транспорта на газомоторное топливо. В 2019 году за счет областного бюджета было приобретено 66 автобусов на общую сумму 718 млн руб., в этом году – еще 36 автобусов на сумму 416 млн руб. В общей сложности более 100 автобусов на газомоторном топливе уже курсируют по Челябинску. Также по проекту «Чистый воздух» для Челябинска необходимо приобретение еще 452 автобусов, а также 116 трамваев. За счет этих мер предполагается снижение выбросов до 15 тыс. тонн в год.Председатель Комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ринат Кучитаров остановился на вопросе организации уборки дорог на территории города, в том числе с использованием реагентов, в условиях НМУ.«В Челябинске отказались от применения комбинированных противогололедных материалов, потому что данные материалы на основе песка и различных хлоридов или на основе отсева. Вследствие их использования возникает ряд проблем: забиваются ливневые канализации и появляется большое количество пыли, которая поднимается в воздух автотранспортом. Поэтому сегодня мы применяем чистые хлориды, а именно поваренную соль. В обязательном порядке после очистки дорог специальным автотранспортом мы обрабатываем особенно опасные участки, а именно мосты, спуски, перекрестки, пешеходные переходы», - рассказал Ринат Кучитаров.







Источник: Общественная палата Челябинской областиОбщественная палата Челябинской области инициировала и провела круглый стол на тему «О мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду транспортными средствами». Эксперты обсудили вопросы, связанные с воздействием автотранспорта на экологию Челябинска и региона в целом.В дискуссии приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, Общественной палаты региона и экоактивисты.Участники встречи убеждены, что автомобильный транспорт является одним из главных источников загрязнения окружающей среды, наносит ощутимый вред экологии, главным образом атмосфере, и это одна из насущных и актуальных проблем современного общества.Член Общественной палаты Челябинской областиотметил, что 30% загрязняющих веществ напрямую связаны с воздействием автотранспорта, по его мнению, это значительный показатель. Круглый стол проводится для того, чтобы собрать предложения экспертов и постараться найти пути решения этой острой проблемыКак сообщил в своем выступлении заместитель министра экологии Челябинской областипо данным Росприроднадзора, в 2019 году выбросы от стационарных источников по Челябинской области составили 592 тыс. тонн, от передвижных источников - 99 тыс. тонн. По Челябинску общий объем выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий и всех стационарных источников составляет до 177 тыс. тонн, и 37 тыс. тонн - от передвижных источников.«В 2017 году министерством экологии были проведены исследования транспортных потоков, в рамках которого изучались основные автомагистрали Челябинска и области, велся подсчет автомобильного транспорта, производились замеры атмосферного воздуха. Полученные данные как раз сейчас используются для проведения сводных расчетов рассеивания выбросов. Кроме того, были приобретены приборы по контролю за коэффициентом дымности отработанных газов для дизельных и бензиновых двигателей, но в связи с отсутствием полномочий проверки автотранспортных средств на соответствие технических нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, минэкологии приобретенные приборы в 2019 году передало в ГИБДД», - рассказал.Он напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» основная цель – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 30% до конца 2024 года и на 50% до конца 2030 года. Одна из мер для достижения этих показателей - переход общественного транспорта на газомоторное топливо. В 2019 году за счет областного бюджета было приобретено 66 автобусов на общую сумму 718 млн руб., в этом году – еще 36 автобусов на сумму 416 млн руб. В общей сложности более 100 автобусов на газомоторном топливе уже курсируют по Челябинску. Также по проекту «Чистый воздух» для Челябинска необходимо приобретение еще 452 автобусов, а также 116 трамваев. За счет этих мер предполагается снижение выбросов до 15 тыс. тонн в год.Председатель Комитета дорожного хозяйства города Челябинскаостановился на вопросе организации уборки дорог на территории города, в том числе с использованием реагентов, в условиях НМУ.«В Челябинске отказались от применения комбинированных противогололедных материалов, потому что данные материалы на основе песка и различных хлоридов или на основе отсева. Вследствие их использования возникает ряд проблем: забиваются ливневые канализации и появляется большое количество пыли, которая поднимается в воздух автотранспортом. Поэтому сегодня мы применяем чистые хлориды, а именно поваренную соль. В обязательном порядке после очистки дорог специальным автотранспортом мы обрабатываем особенно опасные участки, а именно мосты, спуски, перекрестки, пешеходные переходы», - рассказал Ринат Кучитаров. Источник: Общественная палата Челябинской области AzAzA 2020-12-18YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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