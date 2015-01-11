Добровольцы Южного Урала соберутся на традиционный слет «Тепло» в онлайне

19 и 20 декабря состоится слет волонтеров Южного Урала «Тепло». Пятый, юбилейный, слет впервые пройдет в онлайн-формате и соберет 100 самых ярких представителей добровольческого движения, сообщает Молодежный ресурсный центр.Участниками станут активисты, руководители волонтерских центров и направлений добровольчества: «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», экологического, социального направлений и других.Их ждет шесть образовательных лекций об эффективном планировании, социальном проектировании и личном бренде. Кроме этого, участники слета смогут больше узнать о восьми принципах работы в команде и вместе со спикерами разберут темы «Личная эффективность» и «Мотивация». На «Диалоге на равных» волонтеры смогут поговорить с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт и Ириной Текслер. С напутственной речью выступит Лидия Янина, сооснователь Ассоциации волонтеров Южного Урала, слета волонтеров «Тепло» и сотрудник Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. С программой мероприятия и подробной информацией можно ознакомиться в группе VK.Отметим, что два года подряд (2017 и 2018) слет объединял участников со всего Уральского федерального округа – из Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.