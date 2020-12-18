«Золотой петушок» подарил маленьким зрителям новогоднюю премьеру

По словам Дмитрия Ерохина, из этой истории маленькие театралы узнают, почему каждый сезон в природе меняются краски.
- Мы говорим - «зима белая», «осень золотая». С помощью наших актеров дети запомнят времена года и никогда не будут их путать. Художником-постановщиком спектакля является Анна Макарова из Перми. Мы постарались сделать так, чтобы, несмотря на все ограничения, спектакль прошел волшебно и стал запоминающимся. К сожалению, традиционного хоровода вокруг елки не будет, но я думаю, у ребят вера в чудо и сказку с нашей помощью сохранится, Дед Мороз появится, - рассказал режиссер-постановщик.
Коллектив театра кукол постарался создать новогоднее настроение задолго до премьеры. В ноябре был объявлен семейный конкурс «99 петушков»: в качестве конкурсных работ принимались поделки на тему Нового года и "Золотого петушка". Участники проявили недюжинную фантазию: большую театральную елку украсили петушки из бумаги, ткани, фетра, связанные из шерстяных ниток. Гости театра перед спектаклем с удовольствием их рассматривали.
Волшебная история была воспринята маленькими зрителями с восторгом. Красочно одетые персонажи раскрашивали сценическое пространство в разные цвета, ссорились, мирились, радовались. В свои роли замечательно вжились Алена Максимова (Лето), Татьяна Белка (Зима), Сабина Ильсимбетова (Весна), Регина Филимонцева (Осень), им помогали Роман Соловьев и Сергей Гальперин.
Среди героев спектакля неожиданно появился кукольный Александр Сергеевич Пушкин, известный поклонник осеннего времени. А в течение показа звучала волшебная музыка П. И. Чайковского и А. Вивальди.
После премьерного спектакля на сцене прошла новогодняя интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки, Елки, Кощея, Бабы Яги, Лешего и сказочных Фьёков.
Стоит отметить, 19 декабря в Челябинске стартовал областной фестиваль новогодних спектаклей «Морозко». В конкурсную афишу вошли 15 волшебных спектаклей для детей. Организатором выступает Челябинское отделение Союза театральных деятелей при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Участниками конкурса станут 11 театров из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея, а также филармония и органный зал.
Победителей будут определять по нескольким номинациям, главный приз получит театр, подготовивший лучший новогодний спектакль для детей. Итоги конкурса и награждения пройдут в челябинском Доме актера после завершения новогодней кампании. Озерский театр кукол отправится на конкурс со спектаклем "Времена года, или Почему снег белый".
Фото спектакля Владимира Чиркова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа