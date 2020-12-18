Ирина Гехт посетила слет волонтеров «Тепло»

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и Ирина Текслер встретились с добровольцами в рамках ежегодного слета волонтеров «Тепло».«21 тысяча волонтеров в Челябинской области, это официальные цифры, на самом деле у нас их десятки, может сотни тысяч. Это те люди, кто помогал своим соседям во время болезни, кто привозил врачам воду, когда была жара летом, кто перечислял свои средства, чтобы помочь другим, кто помогал своим близким и чужим людям в сложной ситуации. Пандемия нас сплотила, мы стали более чуткими друг к другу, мы стали добрее», – подчеркнула Ирина Гехт.Слет волонтеров «Тепло» проходит на территории региона с 2016 года и каждый год собирает более 100 активистов. Участниками форума становятся руководители добровольческих корпусов, районов, вузов и школ, а также активные участники волонтерского движения региона.В этом году форум прошел в онлайн-формате. В образовательную программу форума вошли лекции о планировании и проектировании, позиционировании в социальных сетях себя и своей волонтерской команды, а также лекции о личной эффективности и мотивации.Участниками форума стали активисты, руководители волонтерских центров и направлений добровольчества: «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», экологического, социального направлений и других.