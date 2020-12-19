Врачи предупредили о приближении очередной опасной инфекции

Врачи ждут роста заболеваемости менингококковой инфекцией – обычно он наблюдается через две недели после пика гриппа и ОРВИ.

На этот период приходилось 59% случаев менингококковой инфекции. Это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия менингококк, передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Заболеваемость этой инфекцией в России растет в течение последних нескольких лет. По сравнению с 2016 годом в 2019-м показатель заболеваемости МИ на 33,3%.+

Менингококковая инфекция считается одним из наиболее опасных заразных заболеваний из-за скорости развития, сложности диагностирования и непредсказуемости течения. Заболеть может любой человек, независимо от пола и возраста, но наиболее высокий риск инфицирования существует у младенцев, детей до 5-ти лет, подростков 13-17 лет и людей с ослабленным иммунитетом. Часто ранние симптомы МИ схожи с обычной ОРВИ – высокая температура, озноб, вялость и недомогание, на этом этапе очень сложно поставить правильный диагноз.

По данным Роспотребнадзора, за первую неделю декабря эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ уже превышены в 42 субъектах России.

https://dostup1.ru/medicine/Vrachi-predupredili-o-priblizhenii-novoy-opasnoy-infektsii_132778.html