Ремонт дорог в Озерске: были реализованы масштабные проекты

Самым масштабным в этом году стал капитальный ремонт Метлинского шоссе и улицы Береговой. Ремонт картами охватил более пяти километров отдельных участков дорог во всём округе.
В ходе ремонта автомобильной дороги от города до посёлка Метлино было заменено около 10 км дорожного полотна (общая её протяжённость – немногим более 14 км). Кроме того, в самом посёлке была капитально отремонтирована улица Береговая (протяжённостью более 3 километров). Этой дорогой также пользуются жители округа, выезжая на трассу в сторону Челябинска.
Напомним, что при поддержке из областного бюджета в округе второй год ремонтируются дороги между городом и посёлками, эта помощь значительная и важная. В 2019 году было капитально отремонтировано Каслинское шоссе. В этом году работа была продолжена. На капитальный ремонт и ремонт картами из бюджета области было выделено более 130 млн рублей. Все работы выполнялись дорожной группой ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк», которая располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом.
Сотрудничество округа и градообразующего предприятия положительно оценил губернатор Алексей Текслер. Он обратил особое внимание на то, что ФГУП «ПО «Маяк» оптимизирует цену и обеспечивает достойное качество ремонта.
Кроме того, в округе выполнялся ремонт картами. Протяжённость отремонтированных участков в целом составила порядка 5,5 километров.
Ремонт картами был проведён на проспектах К. Маркса, Ленина, Победы. Полностью было обновлено асфальтовое покрытие на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк». Коснулся ремонт и проблемных дорог на улицах: Блюхера, Герцена, Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова. За счёт средств местного бюджета был выполнен ремонт картами на дорогах улиц Колыванова и улицы Индустриальная. Кроме того, карточный ремонт проведен на проспекте Ленина в посёлке Новогорный. Участки для проведения ремонта картами определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности.
Помимо автомобильных дорог, в этом году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара (вдоль детского сада «Жемчужинка»). Работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек будут продолжены в следующем строительном сезоне. Об этом, в частности, говорил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, комментируя формирование бюджета округа на 2021 год. Он отметил, что работа по ремонту тротуаров рассчитана на несколько лет, но начнётся она уже в следующем году. Кроме того, планируется выполнить полный или частичный ремонт Озерского шоссе, продолжить работу по текущим ремонтам, как ямочным, так и карточным, которые будут осуществляться как в городе, так и в посёлках.
Фото из архива пресс-службы.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа