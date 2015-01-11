2020-12-22YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Ремонт дорог в Озерске: были реализованы масштабные проекты В 2020 году Озерский городской округ продолжил приводить в порядок дороги. Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, темпы по ремонту дорог не снижались. Работы были выполнены качественно и в срок.

Самым масштабным в этом году стал капитальный ремонт Метлинского шоссе и улицы Береговой. Ремонт картами охватил более пяти километров отдельных участков дорог во всём округе.

В ходе ремонта автомобильной дороги от города до посёлка Метлино было заменено около 10 км дорожного полотна (общая её протяжённость – немногим более 14 км). Кроме того, в самом посёлке была капитально отремонтирована улица Береговая (протяжённостью более 3 километров). Этой дорогой также пользуются жители округа, выезжая на трассу в сторону Челябинска.

Напомним, что при поддержке из областного бюджета в округе второй год ремонтируются дороги между городом и посёлками, эта помощь значительная и важная. В 2019 году было капитально отремонтировано Каслинское шоссе. В этом году работа была продолжена. На капитальный ремонт и ремонт картами из бюджета области было выделено более 130 млн рублей. Все работы выполнялись дорожной группой ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк», которая располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом.

Сотрудничество округа и градообразующего предприятия положительно оценил губернатор Алексей Текслер. Он обратил особое внимание на то, что ФГУП «ПО «Маяк» оптимизирует цену и обеспечивает достойное качество ремонта.

Кроме того, в округе выполнялся ремонт картами. Протяжённость отремонтированных участков в целом составила порядка 5,5 километров.

Ремонт картами был проведён на проспектах К. Маркса, Ленина, Победы. Полностью было обновлено асфальтовое покрытие на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк». Коснулся ремонт и проблемных дорог на улицах: Блюхера, Герцена, Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова. За счёт средств местного бюджета был выполнен ремонт картами на дорогах улиц Колыванова и улицы Индустриальная. Кроме того, карточный ремонт проведен на проспекте Ленина в посёлке Новогорный. Участки для проведения ремонта картами определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности.

Помимо автомобильных дорог, в этом году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара (вдоль детского сада «Жемчужинка»). Работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек будут продолжены в следующем строительном сезоне. Об этом, в частности, говорил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, комментируя формирование бюджета округа на 2021 год. Он отметил, что работа по ремонту тротуаров рассчитана на несколько лет, но начнётся она уже в следующем году. Кроме того, планируется выполнить полный или частичный ремонт Озерского шоссе, продолжить работу по текущим ремонтам, как ямочным, так и карточным, которые будут осуществляться как в городе, так и в посёлках.

Фото из архива пресс-службы.





































Информация предоставлена: Самым масштабным в этом году стал капитальный ремонт Метлинского шоссе и улицы Береговой. Ремонт картами охватил более пяти километров отдельных участков дорог во всём округе.В ходе ремонта автомобильной дороги от города до посёлка Метлино было заменено около 10 км дорожного полотна (общая её протяжённость – немногим более 14 км). Кроме того, в самом посёлке была капитально отремонтирована улица Береговая (протяжённостью более 3 километров). Этой дорогой также пользуются жители округа, выезжая на трассу в сторону Челябинска.Напомним, что при поддержке из областного бюджета в округе второй год ремонтируются дороги между городом и посёлками, эта помощь значительная и важная. В 2019 году было капитально отремонтировано Каслинское шоссе. В этом году работа была продолжена. На капитальный ремонт и ремонт картами из бюджета области было выделено более 130 млн рублей. Все работы выполнялись дорожной группой ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк», которая располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом.Сотрудничество округа и градообразующего предприятия положительно оценил губернаторОн обратил особое внимание на то, что ФГУП «ПО «Маяк» оптимизирует цену и обеспечивает достойное качество ремонта.Кроме того, в округе выполнялся ремонт картами. Протяжённость отремонтированных участков в целом составила порядка 5,5 километров.Ремонт картами был проведён на проспектах К. Маркса, Ленина, Победы. Полностью было обновлено асфальтовое покрытие на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк». Коснулся ремонт и проблемных дорог на улицах: Блюхера, Герцена, Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова. За счёт средств местного бюджета был выполнен ремонт картами на дорогах улиц Колыванова и улицы Индустриальная. Кроме того, карточный ремонт проведен на проспекте Ленина в посёлке Новогорный. Участки для проведения ремонта картами определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности.Помимо автомобильных дорог, в этом году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара (вдоль детского сада «Жемчужинка»). Работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек будут продолжены в следующем строительном сезоне. Об этом, в частности, говорил председатель Собрания депутатов, комментируя формирование бюджета округа на 2021 год. Он отметил, что работа по ремонту тротуаров рассчитана на несколько лет, но начнётся она уже в следующем году. Кроме того, планируется выполнить полный или частичный ремонт Озерского шоссе, продолжить работу по текущим ремонтам, как ямочным, так и карточным, которые будут осуществляться как в городе, так и в посёлках.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-22YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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