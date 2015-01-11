2020-12-22YEKT10:00:00 | Губерния Специалисты в сфере молодежной политики и НКО Челябинской области повысили свою квалификацию Источник: пресс-служба главного управления молодежной политики Челябинской области









Выездная школа-интенсив «Ориентир74» для лидеров молодежных инициативных групп и руководителей СО НКО Южного Урала проходит каждый год и направлена на повышение профессиональных и личностных компетенций специалистов в сфере молодежной политики. Работа в школе разделилась на разные направления.В рамках первого трека прошли образовательные мероприятия для представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Челябинской области. Спикером выступила программный директор Корпоративного университета министерства по делам молодежи Республики Татарстан Анна Фельдман. «Ничего без молодежи, все для молодежи» – так обозначила тему спикер. Анна поставила передучастниками цель – за время интенсива переосмыслить всю проведенную работу и поднять ее на новый уровень.Также обсудили, как связана молодежная политика и социальные права, какую стратегию можно применять и какие использовать технологии при взаимодействии с молодыми людьми, а также поделились ощущениями о развитии сферы в 2021 году. Одним из запоминающихся моментов для участников стала работа по определению их целевой аудитории. Напомним, в Российской Федерации молодежь – это социально-демографическая группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет. По словам эксперта, это промежуток времени можно охарактеризовать как переход к взрослой жизни и цель специалистов в сфере молодежной политики сопроводить молодежь в этом пути, помочь им комфортно пройти этот трансферт.Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Объединенная первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного университета, Молодежный ресурсный центр и Челябинский ресурсный центр для СО НКО.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не раз говорил о том, как важно развивать некоммерческий сектор экономики региона. НКО должны становиться профессиональнее, в том числе и в муниципальных образованиях Челябинской области. Эти и другие задачи решает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Он является оператором средств грантов Губернатора. «Фонд как институт развития третьего сектора экономики поддержал инициативу собрать всех руководителей структур, которые работают с молодёжью, потому что для нас это тоже очень важно и значимо, ведь молодёжь – это главный двигатель прогресса и всего, что связано с некоммерческим сектором экономики», – прокомментировал генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.На втором и третьем треке прошли образовательные лекции о стратегическом управлении проектами и оценке их эффективности, мастер-классы по питчингу, правилам подачи заявок на гранты Губернатора Челябинской области и Фонда президентских грантов. Участники работали в командах для обмена опытом с коллегами, участвовали в нетворкинге и встречах, где выявили основные потребности НКО Южного Урала и определили векторы развития. Данные треки были реализованы в рамках проекта «От молодежных инициатив к профессиональным НКО» при поддержке Фонда президентских грантов. «Молодежная политика будет эффективна тогда, когда все будут работать вместе. Считаем важной работу органов по делам молодежи в муниципальных образованиях, так и образовательных и некоммерческих организаций и гражданских активистов. В новом году приложим все усилия, чтобы построить экосистему молодежной политики Челябинской области», –отметила начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.Исходя из эпидемиологической обстановки и соблюдения всех требований Роспотребнадзора не удалось собрать всех желающих в оффлайн-формате. Но чтобы у каждого была возможность получить важную информацию для своей организации, большинство лекций транслировалось онлайн.Все участники отметили насыщенность программы и актуальность поднятых тем. Немаловажным оказался момент знакомства и рассказы из личного опыта спикеров. После интенсива представители органов по делам молодежи муниципальных образований, руководители и активисты социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп Челябинской области обменялись контактами и поставили новые цели совместной работы на будущий год. Источник: пресс-служба главного управления молодежной политики Челябинской областиВыездная школа-интенсив «Ориентир74» для лидеров молодежных инициативных групп и руководителей СО НКО Южного Урала проходит каждый год и направлена на повышение профессиональных и личностных компетенций специалистов в сфере молодежной политики. Работа в школе разделилась на разные направления.В рамках первого трека прошли образовательные мероприятия для представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Челябинской области. Спикером выступила программный директор Корпоративного университета министерства по делам молодежи Республики Татарстан. «Ничего без молодежи, все для молодежи» – так обозначила тему спикер. Анна поставила передучастниками цель – за время интенсива переосмыслить всю проведенную работу и поднять ее на новый уровень.Также обсудили, как связана молодежная политика и социальные права, какую стратегию можно применять и какие использовать технологии при взаимодействии с молодыми людьми, а также поделились ощущениями о развитии сферы в 2021 году. Одним из запоминающихся моментов для участников стала работа по определению их целевой аудитории. Напомним, в Российской Федерации молодежь – это социально-демографическая группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет. По словам эксперта, это промежуток времени можно охарактеризовать как переход к взрослой жизни и цель специалистов в сфере молодежной политики сопроводить молодежь в этом пути, помочь им комфортно пройти этот трансферт.Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Объединенная первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного университета, Молодежный ресурсный центр и Челябинский ресурсный центр для СО НКО.Губернатор Челябинской областине раз говорил о том, как важно развивать некоммерческий сектор экономики региона. НКО должны становиться профессиональнее, в том числе и в муниципальных образованиях Челябинской области. Эти и другие задачи решает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Он является оператором средств грантов Губернатора. «Фонд как институт развития третьего сектора экономики поддержал инициативу собрать всех руководителей структур, которые работают с молодёжью, потому что для нас это тоже очень важно и значимо, ведь молодёжь – это главный двигатель прогресса и всего, что связано с некоммерческим сектором экономики», – прокомментировал генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного УралаНа втором и третьем треке прошли образовательные лекции о стратегическом управлении проектами и оценке их эффективности, мастер-классы по питчингу, правилам подачи заявок на гранты Губернатора Челябинской области и Фонда президентских грантов. Участники работали в командах для обмена опытом с коллегами, участвовали в нетворкинге и встречах, где выявили основные потребности НКО Южного Урала и определили векторы развития. Данные треки были реализованы в рамках проекта «От молодежных инициатив к профессиональным НКО» при поддержке Фонда президентских грантов. «Молодежная политика будет эффективна тогда, когда все будут работать вместе. Считаем важной работу органов по делам молодежи в муниципальных образованиях, так и образовательных и некоммерческих организаций и гражданских активистов. В новом году приложим все усилия, чтобы построить экосистему молодежной политики Челябинской области», –отметила начальник Главного управления молодежной политики Челябинской областиИсходя из эпидемиологической обстановки и соблюдения всех требований Роспотребнадзора не удалось собрать всех желающих в оффлайн-формате. Но чтобы у каждого была возможность получить важную информацию для своей организации, большинство лекций транслировалось онлайн.Все участники отметили насыщенность программы и актуальность поднятых тем. Немаловажным оказался момент знакомства и рассказы из личного опыта спикеров. После интенсива представители органов по делам молодежи муниципальных образований, руководители и активисты социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп Челябинской области обменялись контактами и поставили новые цели совместной работы на будущий год. AzAzA 2020-12-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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