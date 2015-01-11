Школа экотуризма «Веселая мельница» стала седьмым победителем грантового конкурса Ростуризма из Челябинской области

После объявления результатов конкурса грантов Ростуризма двое участников отказались от реализации своих проектов. Экспертная комиссия собралась вновь, чтобы перераспределить гранты – и в итоге победителем назвали школу экотуризма «Веселая мельница» с проектом экотропы на Вторую сопку Уреньги.Хребет Уреньга – один из самых длинных на Урале – берет свое начало в центре Златоуста. Ближайшие к городу тысячные вершины – Первая и Вторая (Лысая) сопки – пользуются популярностью у туристов: отсюда открывается прекрасный вид на Златоуст и окрестное синегорье.Маршрут на Вторую сопку (1198 м) начинается с пос. Веселовка Златоустовского городского округа, где и находится первая школа экотуризма «Веселая мельница».«Люди, которые к нам приходят, спрашивают, в каком направлении на Уреньгу идти, и мы им просто на руках показываем и объясняем, – рассказывает, как появилась идея грантового проекта, директор ООО «Первая школа экотуризма «Веселая мельница» Татьяна Рыбкина. – Сейчас мы планируем создать всю необходимую инфраструктуру для туристов – любителей активного отдыха. В план мероприятий заложили установку информационных аншлагов, маркировку и благоустройство самой тропы (установка скамеек и столиков), благоустройство родника и создание обзорной площадки на вершине Второй сопки».Основная цель проекта – перераспределить турпотоки в окрестностях Златоуста (увеличить на Уреньгу и снизить на национальный парк «Таганай»). Благоустройство маршрута должно завершиться уже к концу лета 2021 года.Отметим, что проект «Веселой мельницы» также входит в ТРК «Горный Урал».Сумма гранта Ростуризма составила 1,272 млн рублей, софинансирование самого участника – более 1,7 млн рублей. Кроме гранта Ростуризма, «Веселая мельница» также завоевала грант губернатора Челябинской области – по очистке от вандальных надписей горы Косотур в центре Златоуста. Справочно:«Весёлая мельница» – туристический комплекс, в который входят контактный зоопарк, ресторан, гостиница, детская площадка. Здесь можно покататься на «банане» и тюбингах, отправиться к подножию Уреньги на снегоболотоходе, попробовать удивительно вкусные вареники с иргой.Но основной акцент в своей деятельности «Весёлая мельница» делает на образовательный проект «ЭкоЛогичные уроки». Приехав на один день в Веселовку, школьники получат самые разнообразные знания об окружающем мире. Первый урок – интерактивная зоология: чем отличаются гусиные, утиные, перепелиные яйца? как выглядит цесарка? как правильно ухаживать за домашней птицей? На втором уроке – экскурсия по селу Веселовка, посещение самой старой церкви Златоуста и фото на фоне «карандашного» дома. Третий урок – технология: из деревянных деталей ребята собирают маленькую мельницу себе на память. И наконец – урок ОБЖ: работа с картой и компасом, скандинавская ходьба. Как и в настоящей школе, уроки разделяются весёлыми переменками: только здесь дети прыгают на батуте и стреляют из пневматической винтовки в тире.