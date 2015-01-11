ИП Таланина возобновила пассажироперевозки по маршрутам № 3 и № 5

22 декабря от предпринимателя Инны Таланиной в администрацию округа пришло два письма, в одном из которых она сообщила о «незамедлительном возобновлении осуществления перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 3 и № 5».

Напомним, накануне администрация обратилась в прокуратуру с жалобой на действия ИП Таланиной И.Я. Отмену пассажирских рейсов со стороны предпринимателя посчитали самоуправством. При этом маршрутные карты Инна Таланина в УКСиБ сдавать отказалась, таким образом, рассчитывая вернуться на рейсы. Ранее предприниматель направляла в Собрание депутатов письмо с просьбой «взять под контроль повышение проезда по маршрутам... до 28 рублей». Мотивировала такой резкий скачок ИП Таланина ростом затрат и снижением пассажиропотока.

-Подобный резкий скачок стоимости перевозок значительно сказался бы на пассажирах, наших жителях. Мы посчитали недопустимым перекладывать на плечи горожан обеспеченность конкретного коммерсанта. Это правильно даже с человеческой точки зрения, - отметил накануне председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

Таким образом, требование ИП Таланиной посчитали необоснованным, а действующий тариф в 25 рублей - соответствующим затратам. Стоит отметить, на прошлой неделе, на заседании депутатской комиссии Инна Таланина попросила выделить дополнительные средства в размере 23 миллиона рублей. При этом, минувшим летом ИП Таланина все выплаты по программе поддержки бизнеса в условиях пандемии, уже получила.

Утром 22 декабря автобусы предпринимателя вышли в рейсы по маршрутам № 3 и №5, которые отныне осуществляются по расписанию, о чем Инна Таланина уведомила администрацию во втором письме. Маршрут № 6 временно отменен.

Администрация округа даст оценку деятельности перевозчика ИП Таланина, а также рассмотрит целесообразность дальнейшего сотрудничества с предпринимателем. Кроме того, И. Я. Таланина вызвана на ближайшую комиссию Собрания депутатов по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа