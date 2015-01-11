Более 300 новых случаев ковида выявлено в Челябинской области

На утро 22 декабря в Челябинской области подтвержден 33 тыс. 331 случай заболевания COVID-19 – в течение минувших суток, 21 декабря, было проведено 2 710 тестов, выявлено 305 вновь заболевших, среди них двое школьников.

При этом за прошедшие сутки выписаны 147 человек – всего болезнь победили 20 тыс. 846 пациентов.

Скончались с начала пандемии 1 168 южноуральцев, в том числе 13 летальных исходов зарегистрировано 21 декабря. Отметим, 707 человек скончались от тяжелых заболеваний, осложненных коронавирусом, 461 – непосредственно от ковидной пневмонии.

Продолжают лечение – амбулаторно и в стационарах – 11 тыс. 285 человек.

Между тем, информация о заболеваемости коронавирусом на территории Озёрского городского округа не обновляется на сайте ФМБА с 17-го декабря...

https://mru71.fmba.gov.ru/

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-300-novyh-sluchaev-kovida-vyyavleno-v-Chelyabinskoy-oblasti_132800.html