2020-12-23YEKT06:00:00 | Губерния Победителем бизнес-премии «Урал – территория роста. 2020» стала компания «Интерсвязь» Источник: МФЦ «Территория Бизнеса»









Премия стала финальным бизнес-событием региона, по итогам которого сформирован рейтинг из 50 предпринимателей Челябинской области. Возглавила шорт-лист компания «Интерсвязь». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Главная цель мероприятия – подвести итоги уходящего года, в полной мере оценить успехи компаний, мотивировать предпринимателей на дальнейшее развитие. Подать заявку на участие могли представители малого и среднего бизнеса региона, деятельность которых можно отнести к основным 10 номинациям: «HoReCa», «Юридические и бухгалтерские услуги», «IT-технологии», «Обучающий бизнес», «Бытовые услуги», «Торговля», «Внутренний туризм», «Производство товаров», «Медицинские услуги», «Рекламные и развлекательные услуги».В условиях распространения коронавирусной инфекции организаторами было принято решение провести торжественную церемонию в формате онлайн – в зале присутствовали только награждаемые. С приветственным словом к предпринимателям обратился вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.«Мы видим и ценим колоссальный вклад предпринимателей Челябинской области в экономику, именно их идеи и инициативы являются мощным двигателем в развитии всего региона. И чтобы отметить этот труд экономический блок Правительства региона, при поддержке губернатора Алексея Леонидовича Теслера, принял решение создать ежегодную премию «Урал – территория роста. 2020». Ведь, действительно, у нас много ярких примеров предприятий, которые стремительно растут, открывают новые производства, создают дополнительные рабочие места, несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире», – прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.Заявки участников премии оценивались по таким критериям, как возраст компании, репутация, открытость, социальная значимость, уникальность проекта, инновационность и т.д. Места в рейтинге распределяли эксперты – представители деловых сообществ, отраслевых ассоциаций и органов власти Челябинска и Челябинской области.«В регионе сложилось бизнес-сообщество, которое не боится сложностей, трудностей, новых задач, оно находит новые решения, чтобы сохранить и создать рабочие места, чтобы всегда оставаться на связи со своим клиентом, чтобы продукция или услуга только совершенствовались. 2020 год доказал нам это: мы прошли над пропастью, на самой грани, балансируя всеми нашими возможностями, и по итогу можно сказать, что нам удалось сохранить мощности, выйти из положения с минимальными потерями, и даже в некоторых экономических отраслях показать рост», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.В списке лучших оказались такие компании, как частная образовательная компания «BabyStar», адвокатское бюро «KR&P», мастерская по ремонту обуви «Гуталин», коммуникационное агентство полного цикла «Радар Эдвертайзинг» и другие.По итогам оценки экспертов первое место заняла компания «Интерсвязь». Уже не один год провайдер сохраняет лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг Южного Урала.«В рамках церемонии прозвучала такая мысль, что российские предприниматели – это романтики, для них важна сама идея или мечта. Это утверждение откликается у меня в душе. Действительно, в ведении бизнеса важен этот импульс, толчок, который мотивирует продолжать развиваться, не останавливаться на достигнутом, искать инновационные решения. Такие мероприятия, как премия «Урал – территория роста», тоже являются своего рода импульсом. Наша команда очень рада победе, признанию, для нас, безусловно, это ценно», – прокомментировал Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь».Деловая премия-рейтинг «Урал – территория роста. 2020» проводится по инициативе Правительства Челябинской области и при поддержке губернатора Алексея Текслера. Организатором выступает Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: МФЦ «Территория Бизнеса»Премия стала финальным бизнес-событием региона, по итогам которого сформирован рейтинг из 50 предпринимателей Челябинской области. Возглавила шорт-лист компания «Интерсвязь». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Главная цель мероприятия – подвести итоги уходящего года, в полной мере оценить успехи компаний, мотивировать предпринимателей на дальнейшее развитие. Подать заявку на участие могли представители малого и среднего бизнеса региона, деятельность которых можно отнести к основным 10 номинациям: «HoReCa», «Юридические и бухгалтерские услуги», «IT-технологии», «Обучающий бизнес», «Бытовые услуги», «Торговля», «Внутренний туризм», «Производство товаров», «Медицинские услуги», «Рекламные и развлекательные услуги».В условиях распространения коронавирусной инфекции организаторами было принято решение провести торжественную церемонию в формате онлайн – в зале присутствовали только награждаемые. С приветственным словом к предпринимателям обратился вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.«Мы видим и ценим колоссальный вклад предпринимателей Челябинской области в экономику, именно их идеи и инициативы являются мощным двигателем в развитии всего региона. И чтобы отметить этот труд экономический блок Правительства региона, при поддержке губернатора Алексея Леонидовича Теслера, принял решение создать ежегодную премию «Урал – территория роста. 2020». Ведь, действительно, у нас много ярких примеров предприятий, которые стремительно растут, открывают новые производства, создают дополнительные рабочие места, несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире», – прокомментировалзаместитель губернатора Челябинской области.Заявки участников премии оценивались по таким критериям, как возраст компании, репутация, открытость, социальная значимость, уникальность проекта, инновационность и т.д. Места в рейтинге распределяли эксперты – представители деловых сообществ, отраслевых ассоциаций и органов власти Челябинска и Челябинской области.«В регионе сложилось бизнес-сообщество, которое не боится сложностей, трудностей, новых задач, оно находит новые решения, чтобы сохранить и создать рабочие места, чтобы всегда оставаться на связи со своим клиентом, чтобы продукция или услуга только совершенствовались. 2020 год доказал нам это: мы прошли над пропастью, на самой грани, балансируя всеми нашими возможностями, и по итогу можно сказать, что нам удалось сохранить мощности, выйти из положения с минимальными потерями, и даже в некоторых экономических отраслях показать рост», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.В списке лучших оказались такие компании, как частная образовательная компания «BabyStar», адвокатское бюро «KR&P», мастерская по ремонту обуви «Гуталин», коммуникационное агентство полного цикла «Радар Эдвертайзинг» и другие.По итогам оценки экспертов первое место заняла компания «Интерсвязь». Уже не один год провайдер сохраняет лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг Южного Урала.«В рамках церемонии прозвучала такая мысль, что российские предприниматели – это романтики, для них важна сама идея или мечта. Это утверждение откликается у меня в душе. Действительно, в ведении бизнеса важен этот импульс, толчок, который мотивирует продолжать развиваться, не останавливаться на достигнутом, искать инновационные решения. Такие мероприятия, как премия «Урал – территория роста», тоже являются своего рода импульсом. Наша команда очень рада победе, признанию, для нас, безусловно, это ценно», – прокомментировалпредседатель совета директоров компании «Интерсвязь».Деловая премия-рейтинг «Урал – территория роста. 2020» проводится по инициативе Правительства Челябинской области и при поддержке губернатора Алексея Текслера. Организатором выступает Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2020-12-23YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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