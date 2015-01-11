2020-12-23YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Проект бюджета одобрен общественностью Озерска 22 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Вниманию общественности были представлены социально-экономический прогноз и основные параметры главного финансового документа.

Участие в публичных слушаниях приняли руководители органов местного самоуправления, депутаты и активные граждане. Обсуждение состоялось в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а, посетить мероприятие могли все заинтересованные лица при соблюдении санитарных правил. Равно как ознакомиться с самим текстом документа: предварительно проект бюджета был опубликован в газете «Озерский вестник» №71 от 10.12.2020 года, а также на официальном сайте ОМС

Согласно регламенту, публичные слушания начались с выборов председательствующего (им стал заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков) и секретариата, затем была утверждена повестка дня. Основными докладчиками публичных слушаний стали: начальник управления экономики администрации Александр Жмайло

–представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа, и заместитель главы округа Ольга Уланова – озвучила основные параметры бюджета Озерского городского округа.

Для наглядности в своем выступлении Александр Жмайло использовал (ссылка). В первую очередь он сообщил, что прогноз на ближайшие годы сформирован с учетом сложной эпидситуации в стране и предусматривает сохранение консервативной бюджетной политики. В докладе были рассмотрены демографические показатели (проведён анализ ситуации по приросту и убыли населения), сделан акцент на особенностях рынка труда и занятости, приведены данные по развитию производства и состоянию малого предпринимательства, обозначены тенденции в сфере жилищного строительства, инвестиций и жилищной политики, показана общая динамика обеспечения населения товарами и услугами, подтвержден курс на развитие социальных направлений и улучшение экологической ситуации в округе.

Александр Жмайло отметил, что сложившаяся социально-экономическая ситуация в муниципалитете фактически соответствует общему положению дел в стране: в том числе, обозначившийся отток трудовых ресурсов с предприятий и учреждений идет одновременно с увеличением самозанятых граждан, что подтверждается официальными данными налоговой службы. И этот процесс можно оценивать положительно.

Ольга Уланова в своем докладе (в том числе наглядно, на экране) обозначила параметры бюджета округа на ближайшие три года:

- общий объем доходов в 2021 году составит порядка 3 млрд 988,2 млн рублей с ростом к первоначальному плану 2020 года на 1,4 %; в 2022 году - 3 млрд 594,5 млн рублей; в 2023 году - 3 млрд 565,6 млн рублей;

- общий объем расходов в 2021 году составит 4 млрд 4,7 млн рублей, с приростом на 1,6% к первоначальному плану 2020 года; в 2022 году - 3 млрд 613,5 млн рублей; в 2023 году - 3 млрд 575,6 млн рублей.

С помощью (ссылка) участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета на ближайший год, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами. Несколько моментов

Было заявлено, что в структуре доходов бюджета 20,9 % составляют налоговые и неналоговые доходы, 79,1 % - это безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (по сравнению с первоначальным планом текущего года увеличатся на 2,1 %).

Структура основных налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с текущим годом изменяется незначительно: НДФЛ - 66,6 %; акцизы на автомобильный бензин - 1,4 %; налоги на имущество (в т.ч. налог на имущество физических лиц, земельный налог) – 7,1 %; налоги на совокупный доход – 14,4 %; поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7,5 %; прочие – 3,0 %.

Отдельно следует отметить, что в части неналоговых доходов запланированы дополнительные поступления в сумме 77,0 млн рублей, что на 24,2 % больше плановых назначений текущего года. Основным фактором, повлиявшим на это, является заключение договора аренды муниципального имущества – электросетевого комплекса в 2019 году.

Докладывая о расходах, Ольга Уланова сообщила о том, что в округе планируется реализовать в шести направлениях региональные проекты, направленные на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, с предоставлением субсидий, субвенций из регионального бюджета. Общий объем финансирования составит 264,3 млн рублей. В том числе один проект будет новый - «Социальная активность» с объемом финансирования 314,0 тыс. рублей.

Ольга Уланова:

- Также впервые в бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы расходы на решение вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию, с предоставлением субсидии из регионального бюджета. Общий объем финансирования на 2021 год 19,2 млн рублей, на 2022 и 2023 годы – по 38,5 млн рублей. Внедрение практики инициативного бюджетирования позволит жителям округа непосредственно участвовать в определении приоритетов расходов бюджета и предлагать свои проекты.

Из проекта бюджета стало понятно, что отраслевая структура расходов изменилась незначительно: сохранено значительное финансирование сферы образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.

На финансирование городского хозяйства и поддержку инфраструктуры городского округа в 2021 году планируется направить 682,0 млн рублей, что больше на 168,9 млн рублей или 32,9% от первоначального плана 2020 года.

Значительный рост расходов 2021 года связан с выделением из регионального бюджета финансовой поддержки в сумме 499,3 млн рублей на решение вопросов городского хозяйства в округе, а именно на: капитальные вложения в инженерную и социальную инфраструктуру Озерского городского округа – 356,2 млн рублей; благоустройство городского округа в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» – 89,2 млн рублей; содержание автодорог – 53,9 млн рублей.

В заключении Ольга Уланова отметила, что при формировании бюджета округа на 2021 год и плановый период администрация округа ориентировалась на выполнение следующих задач:

- достижение национальных целей;

- осуществление расходов в рамках реализации инициативных проектов;

- сохранение достигнутого уровня выполнения социальных обязательств, в том числе в части заработной платы работников муниципальных учреждений;

-

создание условий для эффективного расходования бюджетных средств.

После докладчиков председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Андрей Глухов представил участникам публичных слушаний свое заключение о проекте бюджета. Он признал соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства РФ и отметил, что Контрольно–счетная палата рекомендует Собранию депутатов рассмотреть бюджет округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в установленном порядке.

В целом предложенный проект бюджета не вызвал бурного обсуждения среди присутствующих. Участники утвердили (ссылка) которые будут направлены в Собрание депутатов. Обсуждение основного финансового документа депутатским корпусом назначено на 25 декабря.



Информация предоставлена: Участие в публичных слушаниях приняли руководители органов местного самоуправления, депутаты и активные граждане. Обсуждение состоялось в актовом зале по адресу: пр. Ленина, 30-а, посетить мероприятие могли все заинтересованные лица при соблюдении санитарных правил. Равно как ознакомиться с самим текстом документа: предварительно проект бюджета был опубликован в газете «Озерский вестник» №71 от 10.12.2020 года, а также на официальном сайте ОМС http://www.ozerskadm.ru/regulatory/bills/ Согласно регламенту, публичные слушания начались с выборов председательствующего (им стал заместитель председателя Собрания депутатов) и секретариата, затем была утверждена повестка дня. Основными докладчиками публичных слушаний стали: начальник управления экономики администрации–представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа, и заместитель главы округаозвучила основные параметры бюджета Озерского городского округа.Для наглядности в своем выступлении Александр Жмайло использовал презентацию В первую очередь он сообщил, что прогноз на ближайшие годы сформирован с учетом сложной эпидситуации в стране и предусматривает сохранение консервативной бюджетной политики. В докладе были рассмотрены демографические показатели (проведён анализ ситуации по приросту и убыли населения), сделан акцент на особенностях рынка труда и занятости, приведены данные по развитию производства и состоянию малого предпринимательства, обозначены тенденции в сфере жилищного строительства, инвестиций и жилищной политики, показана общая динамика обеспечения населения товарами и услугами, подтвержден курс на развитие социальных направлений и улучшение экологической ситуации в округе.Александр Жмайло отметил, что сложившаяся социально-экономическая ситуация в муниципалитете фактически соответствует общему положению дел в стране: в том числе, обозначившийся отток трудовых ресурсов с предприятий и учреждений идет одновременно с увеличением самозанятых граждан, что подтверждается официальными данными налоговой службы. И этот процесс можно оценивать положительно.в своем докладе (в том числе наглядно, на экране) обозначила параметры бюджета округа на ближайшие три года:- общий объем доходов в 2021 году составит порядка 3 млрд 988,2 млн рублей с ростом к первоначальному плану 2020 года на 1,4 %; в 2022 году - 3 млрд 594,5 млн рублей; в 2023 году - 3 млрд 565,6 млн рублей;- общий объем расходов в 2021 году составит 4 млрд 4,7 млн рублей, с приростом на 1,6% к первоначальному плану 2020 года; в 2022 году - 3 млрд 613,5 млн рублей; в 2023 году - 3 млрд 575,6 млн рублей.С помощью слайдов участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета на ближайший год, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами. Несколько моментовБыло заявлено, что в структуре доходов бюджета 20,9 % составляют налоговые и неналоговые доходы, 79,1 % - это безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (по сравнению с первоначальным планом текущего года увеличатся на 2,1 %).Структура основных налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению с текущим годом изменяется незначительно: НДФЛ - 66,6 %; акцизы на автомобильный бензин - 1,4 %; налоги на имущество (в т.ч. налог на имущество физических лиц, земельный налог) – 7,1 %; налоги на совокупный доход – 14,4 %; поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7,5 %; прочие – 3,0 %.Отдельно следует отметить, что в части неналоговых доходов запланированы дополнительные поступления в сумме 77,0 млн рублей, что на 24,2 % больше плановых назначений текущего года. Основным фактором, повлиявшим на это, является заключение договора аренды муниципального имущества – электросетевого комплекса в 2019 году.Докладывая о расходах, Ольга Уланова сообщила о том, что в округе планируется реализовать в шести направлениях региональные проекты, направленные на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, с предоставлением субсидий, субвенций из регионального бюджета. Общий объем финансирования составит 264,3 млн рублей. В том числе один проект будет новый - «Социальная активность» с объемом финансирования 314,0 тыс. рублей.Из проекта бюджета стало понятно, что отраслевая структура расходов изменилась незначительно: сохранено значительное финансирование сферы образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.На финансирование городского хозяйства и поддержку инфраструктуры городского округа в 2021 году планируется направить 682,0 млн рублей, что больше на 168,9 млн рублей или 32,9% от первоначального плана 2020 года.Значительный рост расходов 2021 года связан с выделением из регионального бюджета финансовой поддержки в сумме 499,3 млн рублей на решение вопросов городского хозяйства в округе, а именно на: капитальные вложения в инженерную и социальную инфраструктуру Озерского городского округа – 356,2 млн рублей; благоустройство городского округа в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» – 89,2 млн рублей; содержание автодорог – 53,9 млн рублей.В заключении Ольга Уланова отметила, что при формировании бюджета округа на 2021 год и плановый период администрация округа ориентировалась на выполнение следующих задач:- достижение национальных целей;- осуществление расходов в рамках реализации инициативных проектов;- сохранение достигнутого уровня выполнения социальных обязательств, в том числе в части заработной платы работников муниципальных учреждений;создание условий для эффективного расходования бюджетных средств.После докладчиков председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округапредставил участникам публичных слушаний свое заключение о проекте бюджета. Он признал соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства РФ и отметил, что Контрольно–счетная палата рекомендует Собранию депутатов рассмотреть бюджет округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в установленном порядке.В целом предложенный проект бюджета не вызвал бурного обсуждения среди присутствующих. Участники утвердили Рекомендации которые будут направлены в Собрание депутатов. Обсуждение основного финансового документа депутатским корпусом назначено на 25 декабря.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-23YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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