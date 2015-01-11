Ирина Гехт и Елена Коузова наградили победителей национального чемпионата «Абилимпикс»

Источник: фотограф Олег Каргаполов "Вечерний Челябинск"Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Награды вручили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.«Пусть ваши профессиональные умения, которыми вы уже обладаете, пригодятся вам в дальнейшей карьере. Пусть ваш профессиональный путь будет успешным, будьте здоровы, счастливы, поблагодарите своих родителей и педагогов за ваши достижения, которые вы сегодня демонстрируете», – поздравила участников Елена Коузова.В соревнованиях, которые проходили в очно-дистанционном формате по 77 компетенциям, приняли участие более 2000 человек из 81 региона. В Челябинской области соревнования проходили на площадках 9 образовательных организаций. В испытаниях приняли участие 39 южноуральцев. В командном зачете по количеству завоеванных медалей Челябинская область заняла 10 место, поделив его вместе со Свердловской областью. У нашего региона в копилке 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.Золото чемпионатаКравченко Владислав, специалист ИП Кидрасов В.С., компетенция «Столярное дело»;Степанова Анастасия, студент ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», компетенция «Переводчик».Серебро чемпионатаАндреев Алексей, студент ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера», компетенция «Предпринимательство»;Бикбов Артур, студент ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», компетенция «Столярное дело»;Верховых Иван, ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», компетенция «Массажист».Бронза чемпионатаТимофеева Татьяна, студент ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». Компетенция «Роспись по шелку»;Розыкова Мехрона, ученица МБОУ СОШ № 39 г. Челябинска, компетенция «Портной»;Шафикова Диана, студент ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера», компетенция «Вязание крючком».