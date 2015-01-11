2020-12-23YEKT15:00:00 | Губерния Оптимистичный прогноз развития промышленности региона на 2021 год дают эксперты экономического блока областного правительства Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области









По итогам 11 месяцев 2020 года можно уверенно говорить о том, что промышленный комплекс Челябинской области восстанавливается и уже близок к докризисному уровню. Этому способствовали оперативно разработанные и внедреннпостепенноые с началом пандемии федеральные меры господдержки, а также целенаправленная реализация экономическим блоком областного правительстваединой промышленной политики региона. Благодаря чему прогноз дальнейшего развития его промышленной отрасли выглядит вполне оптимистично. Итогам 2020-го и перспективам 2021-го года был посвящён сегодняшний Деловой форум «Инвестиции. Производительность. Экспорт. Стратегии успеха», организованный Фондом развития промышленности Челябинской области при поддержке областного правительства и министерства промышленности. Участие в нём приняли представители Минэкономразвития РФ, Российского экспортного центра и Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, а также спикерыминистерств промышленности и экономического развития и подведомственных им институтов развития, входящих вэкономблок правительства области. Открывая Форум, заместитель губернатора Егор Ковальчук отметил особую роль Минпрома и ФРП в адресной поддержке предприятий региона и успешной реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». По его словам, на выполнении национальных целей развития работа экономблока областного правительства будет сконцентрирована и в будущем году. Эти цели уже сформулированы в указе президента и в ближайшее время будут декомпозированы и доведены до каждого субъекта в виде конкретных оцифрованных показателей. «В нашей части мы сосредоточимся на росте валового регионального продукта, количестве занятых в малом и среднем предпринимательстве, повышении производительности труда и средней заработной платы и развитии существующего промышленного потенциала области.Мы крайне заинтересованы в привлечении в бизнес и промышленность максимально возможного количества экономически активного населения для снижения безработицы и повышения реальных доходов жителей области. Решению этих задач будет способствовать иразвитие внутреннего туризма. Мы рассчитываем, что эта отрасль станет полноценной индустрией и таким же источником новых рабочих мест и налоговых поступлений, как промышленность», - сказал Егор Ковальчук.Господдержка промышленных предприятий области сегодня осуществляетсяна всех этапах, от разработки продукции до ее поставки конечному потребителю, с помощью таких механизмов, как:компенсация до 70% понесенных расходов на НИОКР;субсидирование части затрат (до 50%) на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства;налоговые льготы и другие преференции в рамках обновленного СПИК 2.0 для серийного производства продукции на основе современных технологий; льготное кредитование предприятий, выпускающих экспортируемую продукцию в рамках КППК. Отдельное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне уделяется поддержке кластеров и развитию промышленной инфраструктуры - индустриальных парков и промышленных технопарков. Все эти меры господдержки будут сохранены и в будущем году.«Мы сохраним все наработки этого года. Средства на это в бюджеты уже заложены.Продолжат работать самые востребованные инструменты - льготные займы ФРП для предприятий,преференции для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», уникальная программа поддержки промышленных кластеров.На региональном уровне для их участников предусмотрен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. На федеральном - Минпромторг РФ по инициативе нашего губернатора Алексея Текслера принял решение о возобновлении финансирования механизма поддержки участников промкластеров в рамках ПП РФ №41.На эти цели в федеральном бюджете на 2021 год выделено 588 млн рублей», - сообщил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Важные и эффективные инструменты поддержки - работа экспертов по бережливому производству на производственных площадках, обмен опытом между предприятиями, льготное финансирование инвестпроектов, региональные налоговые льготы, возмещение затрат на повышение квалификации работников, бесплатное обучение управленческого звена по программе «Лидеры производительности» и развитие экспортного потенциала в «Акселераторе экспортного роста» - включает в себя нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Челябинской области реализует региональный ФРП. На данный момент в нацпроект вступило уже 56 предприятий. В этой части область выполнила план по реализации его мероприятий. Причём существенный рост производительности труда демонстрируют все участники.Самые результативные - АО «Златоустовский машиностроительный завод», ПАО «Птицефабрика Челябинская (Чепфа)» и ООО «ТД Комфорт» - получили на Форуме специальные памятные стеллы ФРП Челябинской области за успешную реализацию мероприятий нацпроекта. Наградами отмечены и участники программ льготного финансирования Фонда: ПАО «ЧКПЗ», ИП Фендель и ООО «ЧКВЗ» («Фабрика шнуров»).«За этот год льготное финансирование получили 10 проектов, общая сумма займов -почти 600 млн рублей. Весной мы разработали собственную программу противодействия эпидзаболеваниям и уже выдали по ней несколько займов. Впервые в России поддержали кластеры, на конкурсной основе распределив между восемью предприятиями-участниками 80 млн рублей. Таким образом были компенсированы затраты на приобретение оборудования кластерам, зарегистрированным в Минпромторге РФ. Реализованные Фондом программы привлекли в экономику региона почти миллиард рублей. Это и частные инвестиции, и средства займов. Ожидаемые налоговые поступления - ещё порядка полумиллиарда. В 2021 году мы продолжим работу по заемному финансированию, на это выделено 130 млн рублей», - отчитался о деятельности регионального ФРП его директор Сергей Казаков.Стоит добавить, что в конце года в области стартовала первая в России региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда», разработанная региональным ФРП и общественной организацией «Опора России» по инициативе губернатора Алексея Текслера. Это несколько упрощённый аналог нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» для среднего и малого производственного бизнеса. Она открывает доступ к его возможностям предприятиям с годовой выручкойот 100 до 400 млн рублей.Особый интерес участников Форума вызвалавиртуальная выставка продукции, произведенной с привлечением льготных займов регионального ФРП. Своеобразный отчёт в форме видероликов о приобретенном на эти средства оборудовании и выпускаемой на нём продукции предоставили партнёры – заёмщики Фонда: «Фабрика шнуров», «Снежинский ЗСЭМ», «ЧЗСМ-Урал», «УралЭнергоресурс», «Кузнечно-прессовый завод», «Магниторгорская торгово-производственная компания», «Союз Полимер и ЗАО «Мапра».Полная видеозапись прямой трансляции Форума доступна на сайте пром-форум.рф Источник: Фонд развития промышленности Челябинской областиПо итогам 11 месяцев 2020 года можно уверенно говорить о том, что промышленный комплекс Челябинской области восстанавливается и уже близок к докризисному уровню. Этому способствовали оперативно разработанные и внедреннпостепенноые с началом пандемии федеральные меры господдержки, а также целенаправленная реализация экономическим блоком областного правительстваединой промышленной политики региона. Благодаря чему прогноз дальнейшего развития его промышленной отрасли выглядит вполне оптимистично. Итогам 2020-го и перспективам 2021-го года был посвящён сегодняшний Деловой форум «Инвестиции. Производительность. Экспорт. Стратегии успеха», организованный Фондом развития промышленности Челябинской области при поддержке областного правительства и министерства промышленности. Участие в нём приняли представители Минэкономразвития РФ, Российского экспортного центра и Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, а также спикерыминистерств промышленности и экономического развития и подведомственных им институтов развития, входящих вэкономблок правительства области. Открывая Форум, заместитель губернатора Егор Ковальчук отметил особую роль Минпрома и ФРП в адресной поддержке предприятий региона и успешной реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». По его словам, на выполнении национальных целей развития работа экономблока областного правительства будет сконцентрирована и в будущем году. Эти цели уже сформулированы в указе президента и в ближайшее время будут декомпозированы и доведены до каждого субъекта в виде конкретных оцифрованных показателей. «В нашей части мы сосредоточимся на росте валового регионального продукта, количестве занятых в малом и среднем предпринимательстве, повышении производительности труда и средней заработной платы и развитии существующего промышленного потенциала области.Мы крайне заинтересованы в привлечении в бизнес и промышленность максимально возможного количества экономически активного населения для снижения безработицы и повышения реальных доходов жителей области. Решению этих задач будет способствовать иразвитие внутреннего туризма. Мы рассчитываем, что эта отрасль станет полноценной индустрией и таким же источником новых рабочих мест и налоговых поступлений, как промышленность», - сказал.Господдержка промышленных предприятий области сегодня осуществляетсяна всех этапах, от разработки продукции до ее поставки конечному потребителю, с помощью таких механизмов, как:компенсация до 70% понесенных расходов на НИОКР;субсидирование части затрат (до 50%) на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства;налоговые льготы и другие преференции в рамках обновленного СПИК 2.0 для серийного производства продукции на основе современных технологий; льготное кредитование предприятий, выпускающих экспортируемую продукцию в рамках КППК. Отдельное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне уделяется поддержке кластеров и развитию промышленной инфраструктуры - индустриальных парков и промышленных технопарков. Все эти меры господдержки будут сохранены и в будущем году.«Мы сохраним все наработки этого года. Средства на это в бюджеты уже заложены.Продолжат работать самые востребованные инструменты - льготные займы ФРП для предприятий,преференции для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», уникальная программа поддержки промышленных кластеров.На региональном уровне для их участников предусмотрен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. На федеральном - Минпромторг РФ по инициативе нашего губернатора Алексея Текслера принял решение о возобновлении финансирования механизма поддержки участников промкластеров в рамках ПП РФ №41.На эти цели в федеральном бюджете на 2021 год выделено 588 млн рублей», - сообщил министр промышленности Челябинской области.Важные и эффективные инструменты поддержки - работа экспертов по бережливому производству на производственных площадках, обмен опытом между предприятиями, льготное финансирование инвестпроектов, региональные налоговые льготы, возмещение затрат на повышение квалификации работников, бесплатное обучение управленческого звена по программе «Лидеры производительности» и развитие экспортного потенциала в «Акселераторе экспортного роста» - включает в себя нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Челябинской области реализует региональный ФРП. На данный момент в нацпроект вступило уже 56 предприятий. В этой части область выполнила план по реализации его мероприятий. Причём существенный рост производительности труда демонстрируют все участники.Самые результативные - АО «Златоустовский машиностроительный завод», ПАО «Птицефабрика Челябинская (Чепфа)» и ООО «ТД Комфорт» - получили на Форуме специальные памятные стеллы ФРП Челябинской области за успешную реализацию мероприятий нацпроекта. Наградами отмечены и участники программ льготного финансирования Фонда: ПАО «ЧКПЗ», ИП Фендель и ООО «ЧКВЗ» («Фабрика шнуров»).«За этот год льготное финансирование получили 10 проектов, общая сумма займов -почти 600 млн рублей. Весной мы разработали собственную программу противодействия эпидзаболеваниям и уже выдали по ней несколько займов. Впервые в России поддержали кластеры, на конкурсной основе распределив между восемью предприятиями-участниками 80 млн рублей. Таким образом были компенсированы затраты на приобретение оборудования кластерам, зарегистрированным в Минпромторге РФ. Реализованные Фондом программы привлекли в экономику региона почти миллиард рублей. Это и частные инвестиции, и средства займов. Ожидаемые налоговые поступления - ещё порядка полумиллиарда. В 2021 году мы продолжим работу по заемному финансированию, на это выделено 130 млн рублей», - отчитался о деятельности регионального ФРП его директор.Стоит добавить, что в конце года в области стартовала первая в России региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда», разработанная региональным ФРП и общественной организацией «Опора России» по инициативе губернатора Алексея Текслера. Это несколько упрощённый аналог нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» для среднего и малого производственного бизнеса. Она открывает доступ к его возможностям предприятиям с годовой выручкойот 100 до 400 млн рублей.Особый интерес участников Форума вызвалавиртуальная выставка продукции, произведенной с привлечением льготных займов регионального ФРП. Своеобразный отчёт в форме видероликов о приобретенном на эти средства оборудовании и выпускаемой на нём продукции предоставили партнёры – заёмщики Фонда: «Фабрика шнуров», «Снежинский ЗСЭМ», «ЧЗСМ-Урал», «УралЭнергоресурс», «Кузнечно-прессовый завод», «Магниторгорская торгово-производственная компания», «Союз Полимер и ЗАО «Мапра».Полная видеозапись прямой трансляции Форума доступна на сайте пром-форум.рф AzAzA 2020-12-23YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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