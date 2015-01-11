17 и 18 декабря состоялась II межрегиональная астрономическая конференция «Сокровища небес»

Школьная конференция по астрономии в Озерском городском округе проводится второй раз при финансовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк». В этом году исследовательские работы и астрофотографии представили 25 ребят из Озерска, Челябинска, Стерлитамака (Республика Башкортостан) и поселка Таянды (Еткульский муниципальный район).

Возраст участников конференции от 11 до 16 лет. Тематика представленных работ была разнообразной: исследование двойных звёзд, изучение проблемы космического мусора, развития человеческой цивилизации в космическом пространстве, описание видов галактик, планет Солнечной системы, астрохимия, методы определения времени и другие.

Проведение конференции в формате онлайн позволило организаторам пригласить экспертов не только из Озерска, но и ведущих специалистов из городов Снежинск, Челябинск, Екатеринбург, Москва. Экспертами конференции стали: Липунов В.М. Почетный профессор Московского государственного университета им. Ломоносова; Дрёмова Г.Н. ведущий инженер-математик Всероссийского научно-исследовательского института технической физики – Российского федерального ядерного центра г.Снежинск; Скрипниченко П.В. научный руководитель Школы астрономии KantrSkrip, старший преподаватель кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ УрФУ г.Екатеринбург; Погорошева Т.М. профессиональный астроном-наблюдатель Тянь-Шаньской обсерватории ГАИШ г.Озерск; Буйло Ж.В. Директор Астрокомплекса ЮУрГГПУ, магистр физического образования г. Челябинск; Сабаев А.Н. дежурный дозиметрист завода №256 ФГУП «ПО «Маяк», астроном-любитель г.Озерск.

Конференция проходила на интернет площадке Google Meet, платформа которой позволила участникам не только провести публичную защиту своих исследовательских проектов, но и пообщаться с экспертами, ребятами из других городов.

Результаты двух этапов конференции (заочная экспертиза работ и их публичная защита):

Победителями в номинации «Сокровища небес» стали:

1 место:

Шляпина Полина, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск,

Небогатов Алексей, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск,

Чуйков Никита, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г.Озерск.

2 место:

Балдин Роман, МАОУ «Гимназия №80», г.Челябинск

Бородин Александр, МБУДО «Центр детский экологический», г.Челябинск

3 место:

Иванов Алексей, МАОУ «Гимназия №80», г.Челябинск

Орзуев Далир, МКОУ «Таяндинская средняя общеобразовательная школа», п. Таянды

Газиев Данил, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», г. Стерлитамак

Денисова Яна, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск.

Одержали победу в номинации «Человек и космос»:

1 место:

Козлов Максим и Тишкин Виталий, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г.Озерск,

2 место:

Герасимова Мария, МБУДО «Центр детский экологический», г.Челябинск.

В номинации «Астрофотография»:

3 место: учащийся «Дворца творчества детей и молодёжи» г.Озерска Юмшанов Никита.

Специальным призом «Юный исследователь» была отмечена защита семилетнего Рогова Юрия из Челябинска.

Украшением конференции стала выставка астрофотографий «Притяжение звезд».

Организаторы конференции благодарят педагогов, подготовивших ребят: Абдуллину Л.Р., Габдрахманова Д.И., Папулову Н.В., Орзуеву Н.А., Эсман Г.Е., Шумкова В.П.

Школьная конференция по астрономии объединила в единую команду педагогов, детей и их родителей. Команду сплоченную, в которой интересно работать, ставить новые цели, учиться друг у друга. Закончилась конференция словами-напутствиями, пожеланиями не останавливаться на достигнутом, продолжать раскрывать тайны Вселенной. Девизом последних минут конференции стали слова «Жить! Мыслить! Мечтать!» и ожидание новой встречи в Озерске на III школьной астрономической конференции «Сокровища небес». И пусть Вселенная услышит эти слова.

Выставка астрофотографий https://cloud.mail.ru/stock/dKzZ9989yN9GTJiTcXjr22af

Текст и фото управления образования администрации округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45356/