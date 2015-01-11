17 и 18 декабря состоялась II межрегиональная астрономическая конференция «Сокровища небес»

Школьная конференция по астрономии в Озерском городском округе проводится второй раз при финансовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк». В этом году исследовательские работы и астрофотографии представили 25 ребят из Озерска, Челябинска, Стерлитамака (Республика Башкортостан) и поселка Таянды (Еткульский муниципальный район).
Возраст участников конференции от 11 до 16 лет. Тематика представленных работ была разнообразной: исследование двойных звёзд, изучение проблемы космического мусора, развития человеческой цивилизации в космическом пространстве, описание видов галактик, планет Солнечной системы, астрохимия, методы определения времени и другие.
Проведение конференции в формате онлайн позволило организаторам пригласить экспертов не только из Озерска, но и ведущих специалистов из городов Снежинск, Челябинск, Екатеринбург, Москва. Экспертами конференции стали: Липунов В.М. Почетный профессор Московского государственного университета им. Ломоносова; Дрёмова Г.Н. ведущий инженер-математик Всероссийского научно-исследовательского института технической физики – Российского федерального ядерного центра г.Снежинск; Скрипниченко П.В. научный руководитель Школы астрономии KantrSkrip, старший преподаватель кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ УрФУ г.Екатеринбург; Погорошева Т.М. профессиональный астроном-наблюдатель Тянь-Шаньской обсерватории ГАИШ г.Озерск; Буйло Ж.В. Директор Астрокомплекса ЮУрГГПУ, магистр физического образования г. Челябинск; Сабаев А.Н. дежурный дозиметрист завода №256 ФГУП «ПО «Маяк», астроном-любитель г.Озерск.
Конференция проходила на интернет площадке Google Meet, платформа которой позволила участникам не только провести публичную защиту своих исследовательских проектов, но и пообщаться с экспертами, ребятами из других городов.
Результаты двух этапов конференции (заочная экспертиза работ и их публичная защита):
Победителями в номинации «Сокровища небес» стали:
1 место:
Шляпина Полина, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск,
Небогатов Алексей, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск,
Чуйков Никита, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г.Озерск.
2 место:
Балдин Роман, МАОУ «Гимназия №80», г.Челябинск
Бородин Александр, МБУДО «Центр детский экологический», г.Челябинск
3 место:
Иванов Алексей, МАОУ «Гимназия №80», г.Челябинск
Орзуев Далир, МКОУ «Таяндинская средняя общеобразовательная школа», п. Таянды
Газиев Данил, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», г. Стерлитамак
Денисова Яна, МАУДО «Дворец пионеров и школьников», г.Челябинск.
Одержали победу в номинации «Человек и космос»:
1 место:
Козлов Максим и Тишкин Виталий, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г.Озерск,
2 место:
Герасимова Мария, МБУДО «Центр детский экологический», г.Челябинск.
В номинации «Астрофотография»:
3 место: учащийся «Дворца творчества детей и молодёжи» г.Озерска Юмшанов Никита.
Специальным призом «Юный исследователь» была отмечена защита семилетнего Рогова Юрия из Челябинска.
Украшением конференции стала выставка астрофотографий «Притяжение звезд».
Организаторы конференции благодарят педагогов, подготовивших ребят: Абдуллину Л.Р., Габдрахманова Д.И., Папулову Н.В., Орзуеву Н.А., Эсман Г.Е., Шумкова В.П.
Школьная конференция по астрономии объединила в единую команду педагогов, детей и их родителей. Команду сплоченную, в которой интересно работать, ставить новые цели, учиться друг у друга. Закончилась конференция словами-напутствиями, пожеланиями не останавливаться на достигнутом, продолжать раскрывать тайны Вселенной. Девизом последних минут конференции стали слова «Жить! Мыслить! Мечтать!» и ожидание новой встречи в Озерске на III школьной астрономической конференции «Сокровища небес». И пусть Вселенная услышит эти слова.
Выставка астрофотографий https://cloud.mail.ru/stock/dKzZ9989yN9GTJiTcXjr22af
Текст и фото управления образования администрации округа.