Челябинские боксеры завоевали две награды в Москве

Школьная конференция по астрономии в Озерском городском округе проводится второй раз при финансовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк». В этом году исследовательские работы и астрофотографии представили 25 ребят из Озерска, Челябинска, Стерлитамака (Республика Башкортостан) и поселка Таянды (Еткульский муниципальный район) Подробнее
18 декабря в г. Кыштыме состоялось выездное совещание специалистов экологов муниципальных образований и Министерства экологии Челябинской области по итогам 2020 года и вопросам организации мероприятий в рамках Плана реализации концепции формирования экологической культуры населения Челябинской области на 2021 год Подробнее
Главное управление молодежной политики Челябинской области получило благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи за содействие в реализации и информационное освещение государственной молодежной политики, а также продуктивную работу в сфере воспитания подрастающего поколения на территории Российской Федерации. Подробнее
Во Всероссийских соревнованиях класса «А» памяти заслуженного мастера спорта СССР , 9-кратного чемпиона Советского Союза Николая Королева, которые также были посвящены памяти боксеров-бойцов спецназа, два спортсмена из Челябинска – Тамерлан Касымов и Диаза Баталова завоевали медали. В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из сорока регионов страны. Серебряным призером турнира в весовой категории до 64 килограммов стал студент ЮУрГГПУ Тамерлан Касымов. Ученик заслуженных тренеров России Фаригата Касымова и Александра Орлова. Также Тамерлан был отмечен специальным призом «За волю к победе», который ему вручил чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Лебзяк. Бронзовым призером состязаний стала подопечная тренера Сергея Новикова Диаза Баталова из СШОР «Алмаз» в категории до 48 кг.