Челябинские боксеры завоевали две награды в Москве

Школьная конференция по астрономии в Озерском городском округе проводится второй раз при финансовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк». В этом году исследовательские работы и астрофотографии представили 25 ребят из Озерска, Челябинска, Стерлитамака (Республика Башкортостан) и поселка Таянды (Еткульский муниципальный район) Подробнее