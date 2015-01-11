Алексей Текслер ответит на животрепещущие вопросы жителей региона в прямом эфире

В четверг, 24 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего 2020 года. Подготовить свои вопросы для главы региона могли не только журналисты, но и жители Южного Урала — об этом Алексей Текслер объявлял в своем «Инстаграме».

На некоторые животрепещущие и важные вопросы губернатор ответит в прямом эфире, другие будут обработаны специалистами профильных ведомств.

Прямой эфир с пресс-конференции Алексея Текслера по итогам 2020 года можно посмотреть на 1obl.tv 24 декабря в 14:30 по челябинскому времени.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-otvetit-na-zhivotrepeshchushchie-voprosy-zhiteley-regiona-v-pryamom-efire/