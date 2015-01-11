Медики, борющиеся с коронавирусом в новогодние праздники, получат двойную доплату

Владимир Путин напомнил, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, в том числе и медикам, работающим в ковидных госпиталях.

«Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона»,

— подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере»,

— сказал президент.

Он также подчеркнул, что это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости: вакцинация медицинских работников только началась, поэтому они «еще не защищены в нужном объеме».

«Это нужно будет сделать, прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение»,

— распорядился Путин.

Президент дал поручение регионам «своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату» заработной платы в увеличенном объеме.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mediki-boryushchiesya-s-koronavirusom-v-novogodnie-prazdniki-poluchat-dvoynuyu-doplatu/