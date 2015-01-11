В Челябинской области 10 городов и районов показали нулевой прирост по COVID-19

Роспотребнадзор представил данные по количеству новых случаев заражения коронавирусом за 24 декабря в каждом муниципалитете Челябинской области – восемь городов и районов показали нулевой прирост.

В списке территорий, где не зафиксировано новых больных – Верхний Уфалей, Кыштым, Локомотивный, Усть-Катав, Южноуральск и Карабаш, а также Кунашакский, Нязепетровский, Троицкий и Октябрьский районы. Еще в четырех муниципалитетах выявлено по одному больному – в городе Троицк, Варненском, Кусинском и Еткульском районах.

Наибольший прирост, ожидаемо, в Челябинске – 101 человек из 309 за сутки. По этому показателю областной центр вдвое превзошел Магнитогорск – 52.

Причем, региональный Минздрав привел немного другие цифры: 98 – в Челябинске и 50 – в Магнитогорске.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что всем, прибывшим в Челябинскую область из-за рубежа необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 240-15-16. На 24 декабря это сделал 7 211 человек.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-10-gorodov-i-rayonov-pokazali-nulevoy-prirost-po-COVID-19_132907.html