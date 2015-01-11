2020-12-25YEKT06:00:00 | Губерния С 1 января в Челябинской области будет увеличен максимальный размер социального контракта Источник: centersoveta.ru









На заседании заксобрания депутаты сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «О государственной социальной помощи в Челябинской области», согласно которому максимальный размер социального контракта будет равен 250 тысячам рублей.«По инициативе губернатора Алексея Текслера в этом году изменены условия предоставления социального контракта, а сегодня увеличен его максимальный размер с 80 до 250 тысяч. При этом минимальный размер остался прежним – 30 тысяч рублей. Теперь социальная помощь в рамках этого вида господдержки даст шанс большему количеству малоимущих семей с детьми и одиноко проживающих южноуральцев выйти из трудной жизненной ситуации, вернуться к стабильной жизни», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют семьи, у которых доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума. Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Неслучайно о социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к южноуральскому парламенту глава региона Алексей Текслер. В 2020 году помощь по соцконтракту уже получили более 1100 семей.В 2021 году на социальный контракт предусмотрено федеральное софинансирование, поэтому максимальный размер пособия увеличится до 250 тысяч рублей. На эти средства запланировано заключить 9 тысяч социальных контрактов. По всем вопросам необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.Также в закон «О государственной помощи в Челябинской области» внесены изменения, согласно которым единовременное материальное пособие будет предоставляться не чаще одного раза в год. Напомним, оно выплачивается малоимущим семьям и одиноко проживающим южноуральцам в размере не менее 500 рублей и не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области. Для того чтобы получить единовременное социальное пособие, необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.Средства социального контракта могут быть использованы по следующим направлениям:1) поиск работы (безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, при обращении в 2020 году – 11 083 рубля);2) получение дополнительного профессионального образования (из областного бюджета оплачивается курс обучения в размере до 30 тыс. рублей, а также на период обучения (до 3 месяцев) назначается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума);3) открытие бизнеса (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого);4) приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов;5) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства;6) погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Источник: centersoveta.ruНа заседании заксобрания депутаты сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «О государственной социальной помощи в Челябинской области», согласно которому максимальный размер социального контракта будет равен 250 тысячам рублей.«По инициативе губернатора Алексея Текслера в этом году изменены условия предоставления социального контракта, а сегодня увеличен его максимальный размер с 80 до 250 тысяч. При этом минимальный размер остался прежним – 30 тысяч рублей. Теперь социальная помощь в рамках этого вида господдержки даст шанс большему количеству малоимущих семей с детьми и одиноко проживающих южноуральцев выйти из трудной жизненной ситуации, вернуться к стабильной жизни», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношенийПраво на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют семьи, у которых доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума. Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Неслучайно о социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к южноуральскому парламенту глава региона Алексей Текслер. В 2020 году помощь по соцконтракту уже получили более 1100 семей.В 2021 году на социальный контракт предусмотрено федеральное софинансирование, поэтому максимальный размер пособия увеличится до 250 тысяч рублей. На эти средства запланировано заключить 9 тысяч социальных контрактов. По всем вопросам необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.Также в закон «О государственной помощи в Челябинской области» внесены изменения, согласно которым единовременное материальное пособие будет предоставляться не чаще одного раза в год. Напомним, оно выплачивается малоимущим семьям и одиноко проживающим южноуральцам в размере не менее 500 рублей и не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области. Для того чтобы получить единовременное социальное пособие, необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.Средства социального контракта могут быть использованы по следующим направлениям:1) поиск работы (безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, при обращении в 2020 году – 11 083 рубля);2) получение дополнительного профессионального образования (из областного бюджета оплачивается курс обучения в размере до 30 тыс. рублей, а также на период обучения (до 3 месяцев) назначается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума);3) открытие бизнеса (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого);4) приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов;5) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства;6) погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. AzAzA 2020-12-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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