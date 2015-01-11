Правительство скорректировало нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»: расширится состав отраслей и участников

Правительство РФ скорректировало национальные проекты в соответствии с целями и задачами развития страны, которые были уточнены и конкретизированы ранее. Изменения коснулись и нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Челябинской области реализует региональный Фонд развития промышленности (ФРП) под патронажем областного минпрома.По данным Минэкономразвития РФ, которое курирует данный нацпроект на федеральном уровне, более 6 тыс. 300 предприятий страны смогут повысить свою эффективность, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». Это новое название нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который теперь будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».Также со следующего года вместо жилищно-коммунальных хозяйств к нацпроекту смогут присоединиться предприятия торговли. Отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие в нем станет доступным для крупнейших компаний страны. Но нижняя планка для вступления в нацпроект повышается с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей.Оператор нацпроекта, Федеральный центр компетенций (ФЦК), сообщает о расширении пакета адресной поддержки. Теперь он будет включать такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». При этом сама адресная поддержка предприятий в следующем году увеличится с 6-ти до 12-ти месяцев и будет доступна в 59-ти регионах, где созданы региональные центры компетенций (РЦК). «Увеличение срока поддержки позволит экспертам реализовать не один, а два потока- образца. Они смогут глубже оценить все процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции и выработать более эффективные мероприятия для ее снижения», - говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон.По его словам, в 2021-ом году расширенной поддержкой смогут воспользоваться 35 предприятий. Производительность на них должна расти на 10% ежегодно в течение трех лет, в то время, как сейчас обеспечивается 5%-ный рост производительности в течение года.Параллельно будут обучаться команды специалистов на самих предприятиях, чтобы продолжить начатую экспертами ФЦК и РЦК работу. Всего обучение инструментам бережливого производства пройдут 79,5 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд со всей страны.«Участниками нацпроекта в нашем регионе является уже 56 предприятий. Мы выполнили план на этот год. К 2024-му их число возрастёт до 185. В 2019-ом году, когда Челябинская область присоединилась к нацпроекту, при нашем Фонде был создан региональный центр компетенций - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в регионе. Сегодня на предприятиях области вместе со специалистами ФЦК работают пять аттестованных экспертов РЦК. Их главная задача – оптимизировать неэффективные производственные процессы и создать на конкретных предприятиях культуру высокой производительности и эффективности. Под руководством наших экспертов полный комплекс необходимых для внедрения бережливого производства в своих организациях знаний и навыков получило уже 120 сотрудников промышленных предприятий региона», - рассказывает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие своих компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников.Источник: релиз подготовлен с использованием материалов «Российской газеты» и портала http://www.kremlin.ru***Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализует региональный Фонд развития промышленности.