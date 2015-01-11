2020-12-25YEKT06:00:00 | Губерния Правительство скорректировало нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»: расширится состав отраслей и участников Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Правительство РФ скорректировало национальные проекты в соответствии с целями и задачами развития страны, которые были уточнены и конкретизированы ранее. Изменения коснулись и нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Челябинской области реализует региональный Фонд развития промышленности (ФРП) под патронажем областного минпрома.По данным Минэкономразвития РФ, которое курирует данный нацпроект на федеральном уровне, более 6 тыс. 300 предприятий страны смогут повысить свою эффективность, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». Это новое название нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который теперь будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».Также со следующего года вместо жилищно-коммунальных хозяйств к нацпроекту смогут присоединиться предприятия торговли. Отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие в нем станет доступным для крупнейших компаний страны. Но нижняя планка для вступления в нацпроект повышается с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей.Оператор нацпроекта, Федеральный центр компетенций (ФЦК), сообщает о расширении пакета адресной поддержки. Теперь он будет включать такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». При этом сама адресная поддержка предприятий в следующем году увеличится с 6-ти до 12-ти месяцев и будет доступна в 59-ти регионах, где созданы региональные центры компетенций (РЦК). «Увеличение срока поддержки позволит экспертам реализовать не один, а два потока- образца. Они смогут глубже оценить все процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции и выработать более эффективные мероприятия для ее снижения», - говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон.По его словам, в 2021-ом году расширенной поддержкой смогут воспользоваться 35 предприятий. Производительность на них должна расти на 10% ежегодно в течение трех лет, в то время, как сейчас обеспечивается 5%-ный рост производительности в течение года.Параллельно будут обучаться команды специалистов на самих предприятиях, чтобы продолжить начатую экспертами ФЦК и РЦК работу. Всего обучение инструментам бережливого производства пройдут 79,5 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд со всей страны.«Участниками нацпроекта в нашем регионе является уже 56 предприятий. Мы выполнили план на этот год. К 2024-му их число возрастёт до 185. В 2019-ом году, когда Челябинская область присоединилась к нацпроекту, при нашем Фонде был создан региональный центр компетенций - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в регионе. Сегодня на предприятиях области вместе со специалистами ФЦК работают пять аттестованных экспертов РЦК. Их главная задача – оптимизировать неэффективные производственные процессы и создать на конкретных предприятиях культуру высокой производительности и эффективности. Под руководством наших экспертов полный комплекс необходимых для внедрения бережливого производства в своих организациях знаний и навыков получило уже 120 сотрудников промышленных предприятий региона», - рассказывает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие своих компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников.Источник: релиз подготовлен с использованием материалов «Российской газеты» и портала Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиПравительство РФ скорректировало национальные проекты в соответствии с целями и задачами развития страны, которые были уточнены и конкретизированы ранее. Изменения коснулись и нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», мероприятия которого в Челябинской области реализует региональный Фонд развития промышленности (ФРП) под патронажем областного минпрома.которое курирует данный нацпроект на федеральном уровне, болеесмогут повысить свою эффективность, участвуяЭто новое названиекоторый теперь будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».Также со следующего года вместо жилищно-коммунальных хозяйств, поэтому участие в нем станет доступным для крупнейших компаний страны. Но нижняя планка для вступления в нацпроект повышаетсяТеперь он будет включать такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». При этом сама адресная поддержка предприятий в следующем году увеличится«Увеличение срока поддержки позволит экспертам реализовать не один, а два потока- образца. Они смогут глубже оценить все процессы, которые влияют на конечную стоимость продукции и выработать более эффективные мероприятия для ее снижения», - говорит генеральный директор ФЦК.По его словам, в 2021-ом году расширенной поддержкой смогут воспользоватьсяПроизводительность на них должна расти на 10% ежегодно в течение трех лет, в то время, как сейчас обеспечивается 5%-ный рост производительности в течение года.Параллельно будут обучаться команды специалистов на самих предприятиях, чтобы продолжить начатую экспертами ФЦК и РЦК работу. Всего обучение инструментам бережливого производства пройдут.«Участниками нацпроекта в нашем регионе является уже 56 предприятий. Мы выполнили план на этот год. К 2024-му их число возрастёт до 185. В 2019-ом году, когда Челябинская область присоединилась к нацпроекту, при нашем Фонде был создан- единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в регионе. Сегодня на предприятиях области вместе со специалистами ФЦК работают пять аттестованных экспертов РЦК. Их главная задача – оптимизировать неэффективные производственные процессы и создать на конкретных предприятиях культуру высокой производительности и эффективности. Под руководством наших экспертов полный комплекс необходимых для внедрения бережливого производства в своих организациях знаний и навыков получило уже 120 сотрудников промышленных предприятий региона», - рассказывает директор ФРП Челябинской областирегиональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам и другую господдержку. А значит, могут направлять больше средств на расширение и развитие своих компаний, увеличение зарплаты и улучшение условий труда своих сотрудников.релиз подготовлен с использованием материалов «Российской газеты» и портала http://www.kremlin.ru *** Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализует региональный Фонд развития промышленности. AzAzA 2020-12-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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