Челябинская область заняла 12 место в стране по приросту инвестиций

Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18:00 на федеральном семейном телеканале«Карусель». В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано московской федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и управлением делами Президента РФ.

Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а cэкранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал «Карусель» 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина. Тема спектакля очень современная. Связь инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время.Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.Актуальная программа вещания телеканала доступна на сайте https://www.karusel-tv.ru/. Подробнее