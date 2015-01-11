Челябинская область заняла 12 место в стране по приросту инвестиций

Челябинская область в 2020 году показала устойчивую динамику прироста инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев их объем увеличился на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 216,3 млрд рублей. Это 12 место среди регионов России и одна из трех лучших динамик Большого Урала.Таким результатам способствует активная инвестиционная политика, проводимая правительством региона во главе с губернатором Алексеем Текслером совместно со всеми органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественными и деловыми объединениями и предпринимательским сообществом. Сам глава региона считает, что тема инвестиций ключевая, основная, наряду с развитием малого и среднего бизнеса, экспортного потенциала и ростом производительности труда в регионе.«Вот, пожалуй, основные направления которые, могут дать существенный дополнительный толчок в развитии нашей экономике, и по каждому из этих направлений мы работаем. Что касается инвестиций, инвестиций крупных компаний, то они продолжаются. Здесь, можно сказать, я внес определенную лепту: когда мы со всеми нашими крупнейшими предприятиями сели и договорились, подписали соглашение по экологии, потому что это тоже инвестиции, очень важные инвестиции. Все наши крупнейшие промышленные предприятия подписали соглашения об инвестировании в экологию региона, и это десятки миллиардов рублей. Это важно. И, собственно, эти мероприятия реализуются в настоящий момент», – сказал Алексей Текслер в ходе вчерашней итоговой пресс-конференции.В числе достижений в этой сфере губернатор также отметил строительство ООО «Полимет Инжиниринг» нового предприятия в Верхнем Уфалее на площадке старого никелевого производства, крупные проекты компаний «ММК», «ЮжУралзолото», «Магнезит», «Ашинский металлургический завод», и РМК.В целом в 2020 году в Челябинской области состоялась перезагрузка инвестиционной политики. Министерство экономического развития Челябинской области сформировало 2 дорожных карты по привлечению инвестиций и улучшению делового климата региона на 2020–2021 годы.Продолжается реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса: на сегодня достижение их показателей составляет 92%. В эту работу включены органы власти всех уровней: федеральные, региональные и муниципальные.В апреле принят закон «Об инвестиционном налоговом кредите», который позволит инвесторам изменить сроки уплаты налогов.Летом – последовали законы в части расширения сфер деятельности, в которых могут реализовываться приоритетные инвестиционные проекты, для которых действуют льготные налоговые ставки на имущество и прибыль. При этом льготная ставка по налогу на имущество вообще обнулена. Кроме того, для признания инвестиционного проекта приоритетным утверждено снижение требования по объему капитальных вложений в 2 раза.Также предоставлено право организациям в 2020 году применять пониженную ставку налога на прибыль и имущество по приоритетному инвестиционному проекту, независимо от выполнения или невыполнения ими финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, установленных в инвестсоглашении на 2020 год.В минэкономразвития РФ направлены для рассмотрения возможности заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 5 крупных инвестпроектов из Челябинской области с общим объемом инвестиций 24,5 млрд рублей и созданием более 2 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время разрабатывается законодательная база для заключения СЗПК на региональном уровне. Это может начаться уже с апреля 2021 года.Еще одним новым инструментом поддержки инвесторов будет возможность уменьшать бюджетные кредиты регионов за счет вложений в инфраструктуру для реализации инвестпроектов. Сейчас экономический блок правительства Челябинской области активно работает с организациями в этом направлении.В декабре 2020 года принят закон, расширяющий категории тех, кто имеет право на применение инвестиционного налогового вычета. Это поможет более чем 3 тыс. южноуральских предпринимателей воспользоваться этой льготой.Дополнительно расширены сферы деятельности, в которых может применяться патентная система налогообложения, что позволит большинству предпринимателей плавно перейти на ПСН с ЕНВД после отмены последнего с 2021 года, усовершенствовано законодательство по «налоговым каникулам».Кроме того, в течение года приняты комплексные решения по снижению фискальной, административной и финансовой нагрузки на МСП, пострадавшее в связи с пандемией, – все это также способствует продолжению деятельности малого бизнеса и созданию нового, а значит – инвестированию в этот сектор.«Промышленные предприятия – это часть вопроса. Если мы хотим двигаться дальше, основной потенциал – это, конечно, инвестиции, которые могут и должны вкладывать вместе с развитием малого и среднего бизнеса наши бизнесмены. Вот здесь основной потенциал, если мы говорим о росте экономики. У нас каждый четвертый сегодня занят в сфере малого и среднего бизнеса. Здесь и меры поддержки, которые мы оказываем, ну и самое главное – это комплексный вопрос. Что такое малый бизнес? Услуги. Создаешь современное городское пространство – появляются разного рода бизнес-услуги, которые приходят, и эта территория оживает. Не просто помочь бизнесу дело открыть или сопроводить его, бизнес-план написать, понимаете, это такой комплексный вопрос развития городского пространства в целом и сразу возникает, оживляется эта история малого и среднего бизнеса», – отметил Алексей Текслер.Задача, поставленная губернатором, по перезагрузке инвестиционной политики региона, активно решается в рамках территорий опережающего социально-экономического развития. В немалой степени этому способствовала работа, проведенная при личном участии Алексея Текслера по расширению видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР. Уже открыты дополнительные возможности для инвесторов в Бакале и Верхнем Уфалее, а сейчас в правительстве России на рассмотрении находится проект документа о расширении перечня видов деятельности в ТОСЭР «Миасс».В 2020 году была заметна положительная динамика по привлечению резидентов в ТОСЭР Челябинской области. С начала года заключено уже 14 соглашений. Всего их 32, в рамках которых создано более полутысячи новых рабочих мест и инвестировано порядка 300 млн рублей.На сопровождении инвестиционного блока «Территории Бизнеса» в этом году находилось 53 инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций по ним составляет более 70 млрд рублей, планируется создать более 10 тыс. рабочих мест. Из них в 2020 году было реализовано 9 проектов с общим объёмом инвестиций 4,2 млрд рублей, создано 330 рабочих мест.Всего же в настоящий момент на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей.В ходе пресс-конференции особое внимание губернатор обратил на поиск инвесторов, и этот вопрос уже взят экономическим блоком правительства Челябинской области на особый контроль.