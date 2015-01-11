2020-12-25YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Принят главный финансовый документ Озерского городского округа на 2021 год 25 декабря на плановом заседании депутаты единогласно проголосовали за проект бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Напомним, что проект бюджета был опубликован в газете «Озерский вестник» (№71 от 10.12.2020 года), а также на официальном сайте ОМС. В течении нескольких недель он прорабатывался на профильных депутатских комиссиях, был одобрен депутатским корпусом во втором чтении, а также получил положительную оценку Контрольно-счётной палаты.

На сессии с кратким докладом по проекту бюджета выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва.Она отметила, что доходы и расходы бюджета на 2021 год (4 млрд. 103,8 млн. рублей и 4 млрд. 120,3 млн. рублей) увеличены от уровня первоначального плана текущего года на 4,4 процента. В структуре доходов дотации, субсидии и субвенции в 2021 году составят 80 процентов (прогнозируемая цифра – 3 млрд. 266,6 млн рублей).

Основными направлениями расходования средств бюджета остаются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. В сфере социальной политики в 2021 году продолжится реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, а также муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части оказания молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий.

Будет продолжена реализация проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка», «Чистая вода», «Чистая страна». Запланирована реализация нового федерального проекта «Социальная активность».

Впервые в бюджете Озерского городского округа на 2021 год предусмотрены расходы на решение вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах. Внедрение практики инициативного бюджетирования позволит жителям округа непосредственно участвовать в определении приоритетов расходов бюджета и предлагать свои проекты.

На финансирование городского хозяйства и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в 2021 году планируется направить 716 млн. рублей. Основные мероприятия: завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции, завершение мероприятия по переводу нагрузок с ЦРП-4 на ЦПА-3А, создание имущественного комплекса – универсальная крытая ледовая арена «Высота», капитальный ремонт инженерных сетей поселка Метлино.

Кроме того, Елена Соловьёва обратила внимание на то, что в проекте бюджета были учтены предложения, поступившие в адрес администрации в ходе его обсуждения. В частности, было увеличено финансирование муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки», содержание сквера (в районе ДК «Энергетик»), сетей наружного освещения и зоны отдыха в поселке Новогорный, а также предусмотрено финансирование мероприятий по содержанию мемориала, зоны отдыха, ремонт водоразборных колонок и работы по текущему ремонту в общежитии посёлка Метлино. Увеличен объем финансового обеспечения по содержанию зоны отдыха в микрорайоне Заозерный

Остальные предложения, поступившие в адрес администрации, будут учтены при исполнении бюджета в течение 2021 года. Ранее проект бюджета округа прошёл процедуру публичных слушаний и на сессии был принят единогласно.

Фото Александра Абросимова.























Информация предоставлена: в.Напомним, что проект бюджета был опубликован в газете «Озерский вестник» (№71 от 10.12.2020 года), а также на официальном сайте ОМС. В течении нескольких недель он прорабатывался на профильных депутатских комиссиях, был одобрен депутатским корпусом во втором чтении, а также получил положительную оценку Контрольно-счётной палаты.На сессии с кратким докладом по проекту бюджета выступила начальник управления по финансам администрации.Она отметила, что доходы и расходы бюджета на 2021 год (4 млрд. 103,8 млн. рублей и 4 млрд. 120,3 млн. рублей) увеличены от уровня первоначального плана текущего года на 4,4 процента. В структуре доходов дотации, субсидии и субвенции в 2021 году составят 80 процентов (прогнозируемая цифра – 3 млрд. 266,6 млн рублей).Основными направлениями расходования средств бюджета остаются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. В сфере социальной политики в 2021 году продолжится реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, а также муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части оказания молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий.Будет продолжена реализация проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка», «Чистая вода», «Чистая страна». Запланирована реализация нового федерального проекта «Социальная активность».Впервые в бюджете Озерского городского округа на 2021 год предусмотрены расходы на решение вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах. Внедрение практики инициативного бюджетирования позволит жителям округа непосредственно участвовать в определении приоритетов расходов бюджета и предлагать свои проекты.На финансированиегородского хозяйства и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в 2021 году планируется направить 716 млн. рублей. Основные мероприятия: завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции, завершение мероприятия по переводу нагрузок с ЦРП-4 на ЦПА-3А, создание имущественного комплекса – универсальная крытая ледовая арена «Высота», капитальный ремонт инженерных сетей поселка Метлино.Кроме того,обратила внимание на то, что в проекте бюджета были учтены предложения, поступившие в адрес администрации в ходе его обсуждения. В частности, было увеличено финансирование муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки», содержание сквера (в районе ДК «Энергетик»), сетей наружного освещения и зоны отдыха в поселке Новогорный, а также предусмотрено финансирование мероприятий по содержанию мемориала, зоны отдыха, ремонт водоразборных колонок и работы по текущему ремонту в общежитии посёлка Метлино. Увеличен объем финансового обеспечения по содержанию зоны отдыха в микрорайоне ЗаозерныйОстальные предложения, поступившие в адрес администрации, будут учтены при исполнении бюджета в течение 2021 года. Ранее проект бюджета округа прошёл процедуру публичных слушаний и на сессии был принят единогласно.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-25YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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