Крупнейший в России Региональный центр облучательных технологий стал 33 резидентом ТОСЭР Челябинской области

На территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» приступил к реализации инвестиционного проекта пятый по счету резидент. Соответствующее соглашение заключили сегодня, 25 декабря, Региональный центр облучательных технологий «Эра» (РЦОТ) и управляющая компания «Атом-ТОР». Сумма уже вложенных инвестиций – 260 млн рублей, еще 20 млн будет затрачено на развитие. Планируется создать 32 новых рабочих места для высококвалифицированных сотрудников.Учредитель РЦОТ – Производственное объединение «Маяк». Реализуемый проект предполагает оказание услуг по стерилизации медицинских изделий различного назначения, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур методом холодной стерилизации.Технология экологически нейтральна по сравнению с традиционными температурным и химическим способами. К тому же, она позволяет обрабатывать продукты и материалы в упакованном виде. В том числе благодаря этому, озерский РЦОТ станет одним из самых мощных в стране.Новый центр включает в себя два модуля: производственный облучательный комплекс и складской, разместившиеся на площади около 2,4 тыс. кв. м. Производственный процесс предполагает использование промышленной гамма-установки, оснащенной источниками кобальт-60, произведенными на ПО «Маяк». Она разработана и изготовлена силами Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации, входящего в структуру Госкорпорации «Росатом».В пяти ТОСЭР Челябинской области на сегодня заключено 33 соглашения с резидентами, в рамках которых уже создано более полутысячи новых рабочих мест и инвестировано порядка 300 млн рублей. Этот год, по словам губернатора Алексея Текслера, выдался для региона особенно «урожайным», несмотря на пандемию: 15 соглашений из общего числа заключено только в 2020 году.