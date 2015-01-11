Территория челябинского областного центра «Семья» превратилась в красочный островок ярнбомбинга

В ЧОЦСЗ «Семья» состоялся интерактивный спектакль «В поисках волшебного клубочка». Воспитанники и приехавшие гости изменили привычную площадку вокруг учреждения и с помощью элементов вязаного граффити превратить территорию «Семьи» в красочное и веселое пространство.Речь идет о достаточно новом виде уличного искусства – ярнбомбинге – городском или уличном вязании, позволяющем с помощью пряжи раскрасить привычную холодную и унылую городскую среду в яркое и контрастное пространство. Именно такую сказку и решили создать в преддверии Нового года воспитанники и сотрудники областного центра. В начале мероприятия выяснилось, что волшебный клубок, который должен был помочь раскрасить деревья, пропал. Поэтому пришлось подключать к поиску настоящих собак во главе с Пинчером-старшим, которым пришлось проявить все мастерство сыскного искусства, чтобы вернуть пропажу. После того, как волшебная пряжа была найдена, все участники поделились на группы и под новогодние мелодии приступили к украшению своих площадок.Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые пришли полюбоваться на созданную красоту и принесли подарки. Завершился праздник волшебным колокольным перезвоном и общим чаепитием.«С подобного рода уличным искусством никогда раньше не встречалась. Как приятно видеть радостные лица детей, с каким восторгом они наряжают деревья. Сама с удовольствием приняла в этом участие, попав в атмосферу полную заботы, любви и тепла. И теперь во двор центра пришел настоящий праздник. Надеюсь, что это мероприятие, наполненное добром и детским смехом, станет в «Семье» традиционным», – отметила специальный гость, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.По словам еще одного гостя, декана факультета инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Виктории Васильевой, мероприятие очень значимо. «Дети готовились к нему, зарядились положительной энергией, увидели, что рядом с ними взрослые, которые их любят, о них заботятся и создают все вместе кусочек счастья», — сказала она.Напомним, на базе центра «Семья» функционирует 9 отделений, на базе которых осуществляется оказание реабилитационной помощи в стационарной форме детям в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья, а также консультационные услуги психологического и правового характера семьям, организована работа телефона доверия, курсы повышения квалификации по дополнительным образовательным программам, методическая поддержка для руководителей и специалистов учреждений системы социальной защиты Челябинской области, занимающихся вопросами социальной поддержки семьи и детей.