«Черные» лесорубы задержаны на территории Чебаркульского муниципального района

Нарушителей, незаконно заготовивших 59 новогодних деревьев, обнаружили работники лесной охраны.Еще 2 аналогичных случая нарушения лесного законодательства выявлены на территории Брединского (4 дерева хвойной породы) и Кусинского (1 дерево хвойной породы) лесничеств. «По всем фактам нарушители установлены. По Кусинскому лесничеству в отношении нарушителя государственными лесными инспекторами составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.28 КоАП РФ. По Чебаркульскому и Брединскому лесничествам материалы переданы в следственные органы, ведется следствие», - сказал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.Так, с начала декабря, государственными лесными инспекторами проведено 510 рейдов по предупреждению, пресечению и предотвращению нарушений лесного законодательства, в том числе 161 рейд совместно с сотрудниками правоохранительных органов.Государственной лесной охраной организовано 20 стационарных постов, в работе ежедневно задействовано 80 мобильных групп.Напомним, за незаконную рубку леса предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Штраф на физических лиц составит от 4 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., юридические лица заплатят от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает конфискацию орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования.В случае, если вред, нанесенный лесным насаждениям, составляет более 5 тыс. руб. наказание предусматривается уголовным кодексом РФ. Нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям.