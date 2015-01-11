Поедим? Новогодняя и экономная КЕТА со спаржей

Мы попробовали угодить ВСЕМ!
В начале декабря, мы размещали голосование, где спрашивали у вас какое блюдо преготовить в новом выпуске. Победило - НОВОГОДНЕЕ.
Также много голосовать набрали варианты "ИЗ РЫБЫ" и "ЭКОНОМНОЕ".
Мы решили выполнить все три пункта. Смотрите в новом выпуске - НОВОГОДНЯЯ КЕТА со СПАРЖЕЙ в апельсином соусе.
И да, в голосвании варинт "АНТИКОВИДНОЕ" набрал очень мало голосов, но тем не менее наше блюдо богато всеми тем витамины, котрые рекомендуют сейчас для профилактики врачи.
Приятного просмотра!
С наступающим!