Андрей Кузнеченков: «Благодарность тем, кто сделал для страны невозможное»

По ходатайству Озерского отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» России и Совета ветеранов Озерского городского округа за большой личный вклад в социально-экономическое развитие атомной отрасли, ФГУП «ПО «Маяк» и г. Озерск отмечены:
Большаков Александр Анатольевич - начальник участка СМУ-1, награжден медалью «За трудовую доблесть» за самоотверженный труд, проявленный при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и устранение ее последствий,
Беляков Сергей Михайлович - майор, награжден орденом «Трудового Красного Знамени» за самоотверженный труд, проявленный при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и устранение ее последствий,
Страшевский Никифор Ксенофонтович - главный инженер УПМ, награжден орденом «Трудового Красного Знамени» за самоотверженный труд, проявленный при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и устранение ее последствий,
Вельмин Александр Иванович - начальник участка СМУ-8, награжден медалью «За трудовую доблесть» за самоотверженный труд, проявленный при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и устранение ее последствий,
Теплинский Владимир Викторович – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС,
Петухов Юрий Алексеевич – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
Из приглашенных не все смогли присутствовать на вручении, которое состоялось сегодня в Совете ветеранов округа (председатель – Иван Гашев), но от этого мероприятие не стало менее значимым, менее торжественным.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков:
- Уважаемые друзья, ветераны, ликвидаторы! Весь этот сложный год проходил под эгидой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия атомной промышленности. Как 75 лет назад нашему народу было трудно и сложно, так и этот 2020-ый стал временем преодоления трудностей. Мы с вами выстояли. Уходит год, который войдет в историю как год перемен. Но неизменной остается традиция - подводить итоги и говорить слова благодарности тем, кто сделал для нас, народа и страны невозможное. Спасибо вам за профессионализм, любовь к своему делу, Родине, городу! За то, что несете и передаете традиции современному, молодому поколению озерчан. Здоровья, благополучия, успехов и неиссякаемой энергии!
После вручения Благодарственных писем с ответным словом выступил председатель Озерского отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» России Вячеслав Ольховский:
- Я признателен органам местного самоуправления и Совету ветеранов округа за внимание, оказанное ликвидаторам. Перед нами – представители организаций (ЮУС, УПМ), создававших атомную промышленность страны и на сегодняшний день, к сожалению, уже не существующих. Но есть их бывшие сотрудники, люди, которые заслуживают почета и уважения. Очень важно, что о них не забывают.
Также Вячеслав Ольховский напомнил, что в 2021 году исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Фото Владимира Беляева.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа