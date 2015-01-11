В Челябинской области более 2000 человек привились от коронавируса

2015 южноуральцев поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в рамках традиционной пресс-конференции.«Вакцинацию мы продолжаем и надеемся, что с января начнется системная поставка вакцины для массовой иммунизации населения Челябинской области», – отметила Ирина Гехт.Также рассматривают возможность расширения списка добровольцев. На сегодняшний день в первую очередь прививку получают южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники; учителя школ; преподаватели вузов и ссузов; сотрудники полиции.По поручению губернатора Челябинской области составлен список добровольцев для вакцинации в закрытых городах региона. Желающие, которые относятся к группе риска и не имеют антител, уже проходят вакцинацию. В ближайшее время ожидают поставку вакцины для медицинских учреждений ФМБА, которые работают в закрытых городах.В пятницу министр здравоохранения РФ озвучил решение по вакцинации людей старше 60 лет. В этой категории граждан в первую очередь прививку получат люди с сахарным диабетом, с заболеваниями системы кровообращения и другими патологиями, при которых болезнь проходит в более тяжелой форме. В ближайшее время планируется утвердить группы риска для первоочередной вакцинации лиц старшего возраста.На сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 35 212 случаев заболевания COVID-19. Продолжает снижаться число госпитализаций, это свидетельствует о более легких формах течения заболевания, также сократилось число КТ-исследований в регионе. Количество вызовов неотложной помощи составило 1083 в Челябинской области, в том числе 831 в Челябинске. Продолжается обеспечение пациентов на амбулаторном этапе лечения лекарственными препаратами – более 25 тыс. южноуральцев получают медикаменты бесплатно за счет средств областного бюджета и 8 тыс. за счет федеральной казны.