2020-12-29YEKT09:00:00 | Губерния Мининформ Челябинской области представил итоги акции «Диктант по информационной безопасности» Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области









В рамках акции жители могли проверить свои знания в сфере кибербезопасности и получить именной сертификат с указанием набранного количества баллов.Диктант по информационной безопасности стартовал 30 ноября, в Международный день защиты информации, и продлился до 25 декабря. Акция проводится второй год подряд и, как показали результаты прохождения онлайн-теста, южноуральцы значительно повысили свой уровень знаний в сфере защиты информации в сравнении с 2019 годом.«По итогам прохождения Диктанта по информационной безопасности было выдано 8,5 тысяч именных сертификатов, что в 17 раз больше, чем в 2019 году. Но выросло не только число участников. Уровень знаний в сфере защиты информации в прошлом году был средним – 76 баллов. В этом году он вырос до 83,5, что можно оценить как высокий. Вне сомнений, это результат успешной информационной кампании нашего Министерства, проводимой совместно с ГУ МВД России по Челябинской области и партнерами, а также желание самих граждан повысить свой уровень знаний и научиться защищать себя в киберпространстве», - рассказала начальника управления информационной безопасности Мининформа Челябинской области Елена Лукашина.По данным регионального ИТ-ведомства, география проекта вышла далеко за пределы Челябинской области. Среди посетителей есть жители Свердловской области, Москвы, Пермского и Ставропольского края, Республики Татарстан и других субъектов. Есть гости из Белоруссии, Казахстана, США, Германии, Молдавии, Узбекистана, Великобритании, Испании и других стран.Организаторами акции «Диктант по информационной безопасности» являются Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», «Точка Кипения».Напомним, одной из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности и увеличение числа специалистов в этой сфере. Источник: пресс-служба мининформа Челябинской областиВ рамках акции жители могли проверить свои знания в сфере кибербезопасности и получить именной сертификат с указанием набранного количества баллов.Диктант по информационной безопасности стартовал 30 ноября, в Международный день защиты информации, и продлился до 25 декабря. Акция проводится второй год подряд и, как показали результаты прохождения онлайн-теста, южноуральцы значительно повысили свой уровень знаний в сфере защиты информации в сравнении с 2019 годом.«По итогам прохождения Диктанта по информационной безопасности было выдано 8,5 тысяч именных сертификатов, что в 17 раз больше, чем в 2019 году. Но выросло не только число участников. Уровень знаний в сфере защиты информации в прошлом году был средним – 76 баллов. В этом году он вырос до 83,5, что можно оценить как высокий. Вне сомнений, это результат успешной информационной кампании нашего Министерства, проводимой совместно с ГУ МВД России по Челябинской области и партнерами, а также желание самих граждан повысить свой уровень знаний и научиться защищать себя в киберпространстве», - рассказала начальника управления информационной безопасности Мининформа Челябинской области.По данным регионального ИТ-ведомства, география проекта вышла далеко за пределы Челябинской области. Среди посетителей есть жители Свердловской области, Москвы, Пермского и Ставропольского края, Республики Татарстан и других субъектов. Есть гости из Белоруссии, Казахстана, США, Германии, Молдавии, Узбекистана, Великобритании, Испании и других стран.Организаторами акции «Диктант по информационной безопасности» являются Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», «Точка Кипения».Напомним, одной из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности и увеличение числа специалистов в этой сфере. AzAzA 2020-12-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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