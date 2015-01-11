2020-12-29YEKT09:00:00 | Губерния В Челябинской области появилось новое туристическое место Источник: компания «Лазурный берег «Тургояк»









Резидент ТОСЭР «Миасс» – компания «Лазурный берег «Тургояк» – завершил первый этап реализации инвестиционного проекта – реконструкцию бывшего пансионата в новый современный отель на берегу озера. Проект реализуется при поддержке экономического блока правительства Челябинской области.Так, каждый желающий теперь сможет арендовать один из 18 комфортабельных номеров отеля «Лазурный берег». Все комнаты оформлены в европейском стиле. На территории отеля расположен ресторан, есть SPA-зона, детская и соляная комнаты. Кроме полноценного отдыха, здесь можно организовывать бизнес-встречи и конференции.Реконструкция бывшего пансионата в новый современный отель началась в первые месяцы 2020 года. С этого же времени к реализации проекта подключились органы исполнительной власти, а также институты развития. Благодаря этому сотрудничеству ООО «Лазурный берег «Тургояк» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Миасс». Для резидентов ТОСЭР действуют особые экономические условия, налоговые преференции.«В этом году резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Миасс» стали 8 компаний Челябинской области, что показывает нам потенциал этой особой экономической зоны: предприниматели хотят развивать здесь свой бизнес. Если говорить конкретно о компании «Лазурный берег «Тургояк», то завершение реконструкции отеля –только первый этап реализации инвестиционного проекта. Предприятие и дальше будет развивать инфраструктуру туристического места, планируется строительство второй очереди. Экономический блок правительства Челябинской области продолжит курировать этот проект, содействовать в его реализации», –прокомментировала Ирина Акбашева, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области.Общая стоимость проекта составила более 50 млн рублей, планируется создать 30 рабочих мест. В настоящий момент клуб-отель «Лазурный берег» уже готов встретить первых гостей.«Уже сейчас отель обладает развитой инфраструктурой, которая открывает большие возможности для полноценного отдыха и оздоровления. Поэтому наша задача на ближайшее время – помочь инвестору в привлечении туристов, чтобы каждый житель Челябинской области знал о возможности посещения такого красивого и уютного места. Эта задача не менее важная, чем строительство самого отеля, так как в этом заключается жизнеспособность проекта, его эффективность. И, конечно, Департамент сопровождения «Территории Бизнеса» продолжит помогать компании «Лазурный берег «Тургояк» в реализации ее дальнейших планов», – прокомментировала Анна Комарова, директор по инвестициям «Территории Бизнеса».Стоит отметить, что ООО «Лазурный берег «Тургояк» – один из первых резидентов ТОСЭР, который ввел свой объект в эксплуатацию. Реконструкция здания проходила в рекордные сроки – все строительные работы были осуществлены за 7 месяцев.«При реализации нашего инвестиционного проекта мы в очередной раз убедились, что сейчас настало время сотрудничества, командной работы, что только таким способом можно решить поставленные задачи, добиться максимальной эффективности. Мы очень рады, что в нашей команде есть представители регионального Минэкономразвития и «Территории Бизнеса», что они заинтересованы в нашем развитии и продолжительном взаимодействии. Результаты этого сотрудничества все жители Челябинской области и других регионов нашей страны могут увидеть сами – мы всегда рады гостям», – прокомментировал Константин Малыванов, директор ООО «Лазурный берег «Тургояк».Узнать всю основную информацию о новом клубе-отеле можно, позвонив по телефону 8-351-214-41-33. Источник: компания «Лазурный берег «Тургояк»Резидент ТОСЭР «Миасс» – компания «Лазурный берег «Тургояк» – завершил первый этап реализации инвестиционного проекта – реконструкцию бывшего пансионата в новый современный отель на берегу озера. Проект реализуется при поддержке экономического блока правительства Челябинской области.Так, каждый желающий теперь сможет арендовать один из 18 комфортабельных номеров отеля «Лазурный берег». Все комнаты оформлены в европейском стиле. На территории отеля расположен ресторан, есть SPA-зона, детская и соляная комнаты. Кроме полноценного отдыха, здесь можно организовывать бизнес-встречи и конференции.Реконструкция бывшего пансионата в новый современный отель началась в первые месяцы 2020 года. С этого же времени к реализации проекта подключились органы исполнительной власти, а также институты развития. Благодаря этому сотрудничеству ООО «Лазурный берег «Тургояк» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Миасс». Для резидентов ТОСЭР действуют особые экономические условия, налоговые преференции.«В этом году резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Миасс» стали 8 компаний Челябинской области, что показывает нам потенциал этой особой экономической зоны: предприниматели хотят развивать здесь свой бизнес. Если говорить конкретно о компании «Лазурный берег «Тургояк», то завершение реконструкции отеля –только первый этап реализации инвестиционного проекта. Предприятие и дальше будет развивать инфраструктуру туристического места, планируется строительство второй очереди. Экономический блок правительства Челябинской области продолжит курировать этот проект, содействовать в его реализации», –прокомментировалапервый заместитель министра экономического развития Челябинской области.Общая стоимость проекта составила более 50 млн рублей, планируется создать 30 рабочих мест. В настоящий момент клуб-отель «Лазурный берег» уже готов встретить первых гостей.«Уже сейчас отель обладает развитой инфраструктурой, которая открывает большие возможности для полноценного отдыха и оздоровления. Поэтому наша задача на ближайшее время – помочь инвестору в привлечении туристов, чтобы каждый житель Челябинской области знал о возможности посещения такого красивого и уютного места. Эта задача не менее важная, чем строительство самого отеля, так как в этом заключается жизнеспособность проекта, его эффективность. И, конечно, Департамент сопровождения «Территории Бизнеса» продолжит помогать компании «Лазурный берег «Тургояк» в реализации ее дальнейших планов», – прокомментироваладиректор по инвестициям «Территории Бизнеса».Стоит отметить, что ООО «Лазурный берег «Тургояк» – один из первых резидентов ТОСЭР, который ввел свой объект в эксплуатацию. Реконструкция здания проходила в рекордные сроки – все строительные работы были осуществлены за 7 месяцев.«При реализации нашего инвестиционного проекта мы в очередной раз убедились, что сейчас настало время сотрудничества, командной работы, что только таким способом можно решить поставленные задачи, добиться максимальной эффективности. Мы очень рады, что в нашей команде есть представители регионального Минэкономразвития и «Территории Бизнеса», что они заинтересованы в нашем развитии и продолжительном взаимодействии. Результаты этого сотрудничества все жители Челябинской области и других регионов нашей страны могут увидеть сами – мы всегда рады гостям», – прокомментировалдиректор ООО «Лазурный берег «Тургояк».Узнать всю основную информацию о новом клубе-отеле можно, позвонив по телефону 8-351-214-41-33. AzAzA 2020-12-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Крупнейший в России Региональный центр облучательных технологий стал 33 рез ...

В индустриальном парке «Малая Сосновка» появится новый резидент

Четыре новых резидента зарегистрировались в ТОСЭР Челябинской области

В ТОСЭР Озерска появился третий резидент

В Снежинске появился второй резидент ТОСЭР {comments_news}