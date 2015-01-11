Производитель железнодорожных кранов получил поддержку в «Территории Бизнеса»

Компания «Челябкрансервис» завершила разработку нового железнодорожного крана ЭДК-25, который представляет собой маневренную и быструю грузоподъемную машину с высокой производительностью. «Территория Бизнеса» оказала предприятию финансовую помощь для реализации данного проекта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Компания «Челябкрансервис» уже 16-ый год осуществляет поставки, монтаж, пуско-наладочные работы и ремонты различных типов подъемно-транспортного оборудования. Недавно предприятие добавило в свою производственную линейку кран ФМ-150. Машина успешно прошла сертификационные испытания, сейчас решается вопрос запуска серийного производства совместно с предприятиями ОАО РЖД.Новая машина ЭДК-25более совершенна по сравнению с предыдущей. Этот кран более маневренный и быстрый, предназначенный для выполнения широкого круга погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. сыпучих грузов) на железнодорожных путях. Небольшие размеры позволяют использовать его в стеснённых условиях, на действующих производствах.Над разработкой новой машины компания начала работать в 2017 году. Для завершения проекта предприятию понадобилась финансовая помощь. Руководство обратилось в «Территорию Бизнеса».«С «Территорией Бизнеса» мы знакомы не первый год. Поэтому, когда понадобились дополнительные финансовые средства, мы знали, куда обратиться. «Территория Бизнеса» выступила для нас поручителем по банковскому кредиту на общую сумму 31,7 млн рублей. Благодаря этой поддержке нам удалось завершить разработку данной машины. В дальнейшем мы продолжим сотрудничество с институтом развития», – прокомментировал Владимир Кантор, директор компании.Воспользоваться гарантийной поддержкой могут компании, которые зарегистрированы на территории Челябинской области и осуществляют деятельность не менее 6 месяцев. По условиям оказания услуги, «Территория Бизнеса» может предоставить поручительство, которое покрывает до 70% кредита. Общая сумма гарантии не должна превышать 25 миллионов рублей. Базовая ставка по поручительству составляет всего 1,5%.Чтобы получить льготное поручительство, предпринимателю нужно подать заявку на кредит в финансовую организацию, которая является партнером «Территории Бизнеса», и получить положительное решение. После – банк самостоятельно отправляет заявку в Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Подробную информацию об услуге предоставления поручительств можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74 или на очной консультации в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу: ул. Российская, 110, к.1, 2 этажРабота «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».