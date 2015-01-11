Стало известно, когда россияне получат январские пенсии

Часть пенсий, пособий и ежемесячных выплат за январь 2021 года гражданам перечислят авансом – деньги начали поступать получателям сегодня, 29 декабря.

Авансом выдадут те пенсии, которые по графику должны были прийти до 3 января. С 29 декабря начали выплату январских пенсий тем гражданам, которые пользуются банковскими картами.

Пенсионерам, которые получают выплаты по почте, доставят пенсии 29 и 30 декабря. С 4 января все пенсии будут перечислять по обычному графику.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-rossiyane-poluchat-yanvarskie-pensii_133023.html