2020-12-29YEKT11:00:00 | Губерния Челябинская область в 2021 году увеличит финансирование развития рынка газомоторного топлива Источник: пресс-служба минэкономразвития Челябинской области









По поручению губернатора Алексея Текслера в 2019 году Челябинская область вошла в число «пилотных» регионов по развитию газомоторной инфраструктуры. Благодаря этому на Южном Урале ведется комплексная работа, направленная как на строительство современной газозаправочной сети, так и на формирование спроса на этот вид топлива. На сегодняшний день в регионе функционирует уже 15 объектов заправки компримированным природным газом (КПГ, метан) и переведено порядка 200 транспортных средств на этот вид топлива.По итогам 2020 года в области введено в эксплуатацию 2 объекта заправки транспортных средств природным газом – в Сосновском районе и Магнитогорске. Бюджет региона поддержал каждого инвестора субсидиями по 40 млн рублей, что покрывает примерно 1/3 от их совокупных затрат на строительство. В следующем году планируется увеличить число таких объектов с 15 до 21. На эти цели в областной казне заложено 216 млн рублей.Одновременно Челябинская область принимает активное участие в федеральной программе льготного перевода транспорта на КПГ, в большей мере направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, а также граждан и самозанятых. В 2020 году они могли перевести технику на КПГ за 1/3 от стоимости. Одновременно с субсидией из бюджета автовладельцы получали поддержку в рамках маркетинговой программы ООО «Газпром-газомоторное топливо», размер которой составляет ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.Таким образом, можно было установить газобаллонное оборудование менее чем за 10% от стоимости и в дальнейшем экономить более 50% расходов на топливо. В результате на Южном Урале переоборудовано 196 транспортных средств. Пунктам переоборудования в качестве компенсации предоставляемой ими скидки выдано субсидий суммарно на 14,5 млн рублей. В 2021 году эта программа продолжит действовать. Финансирование увеличится вдвое – почти до 32 млн рублей.«Важно отметить, что установка газоболонного оборудования и получение скидки проходит максимально удобно и быстро в режиме «одного окна». В самом пункте переоборудования можно без какой-либо бюрократии, дополнительных документов и походов по инстанциям получить весь комплекс необходимых услуг. Таких пунктов в Челябинской области уже 10. Их количество будет увеличиваться, что сделает программу перевода на газ еще доступнее для большего числа владельцев автомобилей», – комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук.Дополнительно в Челябинской области действует скидка 50% по транспортному налогу для компаний, эксплуатирующих автобусный и грузовой транспорт на природном газе.Метан не только значительно экономичнее, но и экологичнее традиционных видов топлива. При его применении объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается примерно в 10 раз. К тому же, это растущий рынок, а значит и перспективное направление для инвестирования. Источник: пресс-служба минэкономразвития Челябинской областиПо поручению губернатора Алексея Текслера в 2019 году Челябинская область вошла в число «пилотных» регионов по развитию газомоторной инфраструктуры. Благодаря этому на Южном Урале ведется комплексная работа, направленная как на строительство современной газозаправочной сети, так и на формирование спроса на этот вид топлива. На сегодняшний день в регионе функционирует уже 15 объектов заправки компримированным природным газом (КПГ, метан) и переведено порядка 200 транспортных средств на этот вид топлива.По итогам 2020 года в области введено в эксплуатацию 2 объекта заправки транспортных средств природным газом – в Сосновском районе и Магнитогорске. Бюджет региона поддержал каждого инвестора субсидиями по 40 млн рублей, что покрывает примерно 1/3 от их совокупных затрат на строительство. В следующем году планируется увеличить число таких объектов с 15 до 21. На эти цели в областной казне заложено 216 млн рублей.Одновременно Челябинская область принимает активное участие в федеральной программе льготного перевода транспорта на КПГ, в большей мере направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, а также граждан и самозанятых. В 2020 году они могли перевести технику на КПГ за 1/3 от стоимости. Одновременно с субсидией из бюджета автовладельцы получали поддержку в рамках маркетинговой программы ООО «Газпром-газомоторное топливо», размер которой составляет ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.Таким образом, можно было установить газобаллонное оборудование менее чем за 10% от стоимости и в дальнейшем экономить более 50% расходов на топливо. В результате на Южном Урале переоборудовано 196 транспортных средств. Пунктам переоборудования в качестве компенсации предоставляемой ими скидки выдано субсидий суммарно на 14,5 млн рублей. В 2021 году эта программа продолжит действовать. Финансирование увеличится вдвое – почти до 32 млн рублей.«Важно отметить, что установка газоболонного оборудования и получение скидки проходит максимально удобно и быстро в режиме «одного окна». В самом пункте переоборудования можно без какой-либо бюрократии, дополнительных документов и походов по инстанциям получить весь комплекс необходимых услуг. Таких пунктов в Челябинской области уже 10. Их количество будет увеличиваться, что сделает программу перевода на газ еще доступнее для большего числа владельцев автомобилей», – комментирует заместитель губернатора.Дополнительно в Челябинской области действует скидка 50% по транспортному налогу для компаний, эксплуатирующих автобусный и грузовой транспорт на природном газе.Метан не только значительно экономичнее, но и экологичнее традиционных видов топлива. При его применении объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается примерно в 10 раз. К тому же, это растущий рынок, а значит и перспективное направление для инвестирования. AzAzA 2020-12-29YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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