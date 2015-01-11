2020-12-29YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Созданы правовые основы для реализации инициативных проектов в округе Сегодняшняя сессия Собрания депутатов стала заключительной в этом году и важной в части принятых парламентариями решений: в том числе, был определен порядок непосредственного участия жителей в решении конкретных инфраструктурных проблем округа.

Для этого депутаты утвердили два Положения: одно разработано для реализации инициативных проектов, которые будут финансироваться за счет местного бюджета, другое – при поддержки инициативных проектов за счет трансфертов из областного бюджета. Оба документа устанавливают правовые основы инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в Озерском городском округе, а также порядок работы с ними органов местного самоуправления.

Следует пояснить, что инициативные проекты – это проекты граждан по организации благоустройства территории, обустройству объектов социальной инфраструктуры, дорожной деятельности, обеспечению условий для развития физкультуры, школьного и массового спорта, проведению культурных мероприятий, а также иных приоритетных направлений.

В принятом депутатами «Положении о реализации инициативных проектов в ОГО» прописано, кто может выступать с инициативами, сроки рассмотрения инициатив, требования к проектам, полномочия конкурсной комиссии, критерии отбора и так далее. Важно, чтобы вносимое предложение имело наибольшую значимость для жителей округа или его части и относилось к полномочиям органов местного самоуправления.

Как пояснили юристы, Положения по инициативным проектам были разработаны на основе модельного правового акта, который поступил буквально в конце декабря из Правительства Челябинской области. Оперативность рассмотрения вопроса связана с тем, что закон области установил достаточно сжатые сроки для внесения проектов инициаторами – с 1 января до 1 марта 2021 года. Чтобы жители могли воспользоваться своим правом, решения на местном уровне пришлось принимать в сжатые сроки. В дальнейшем в Положения можно будет вносить изменения.

С текстом Положений можно будет ознакомиться на официальном сайте ОМС

В ходе сессии депутаты также внесли поправки в Устав ОГО в целях приведения основного муниципального правового акта в соответствие с федеральными и региональными законами. Изменения коснулись нескольких статей: например, схода граждан (ранее он мог проводиться только на территории всего населенного пункта, теперь – на отдельной его части), опроса граждан (теперь его можно проводить, в том числе для поддержки инициативных проектов), освобождения депутата от основной работы в связи с его полномочиями (продолжительность этого периода в совокупности составляет три рабочих дня в месяц). Публичные слушания по проекту решения об Уставе состоялись 23 декабря, в ближайшее время новая редакция Устава пройдет регистрацию в Управлении Минюста России по Челябинской области.

По традиции, на своем заседании в конце года депутаты утвердили план работы Собрания депутатов на первое полугодие 2021 года. Он состоит из двух разделов: первый касается нормотворческой деятельности Собрания депутатов и подготовлен на основе предложений администрации и тех контрольных полномочий, которые закреплены за представительным органом соответствующими решениями: будут заслушаны отчет о деятельности главы округа, отчет о деятельности Собрания депутатов, отчет об исполнении бюджета, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты и отчет об использовании муниципального имущества, помимо этого предлагается заслушать отчет Управления МВД за 2020 год. Второй раздел плана отражает текущую деятельность Собрания депутатов, в том числе, рассмотрение на заседаниях постоянных депутатских комиссий отдельных вопросов текущей деятельности муниципалитета.

Всего на сессии было рассмотрено 14 вопросов, депутаты приняли ряд решений в части управления муниципальным имуществом и бюджетным процессом.

В завершение председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер поздравил коллег по депутатскому корпусу с наступающим праздником и пожелал успешной работы в интересах жителей округа в новом году.



Информация предоставлена: Для этого депутаты утвердили два Положения: одно разработано для реализации инициативных проектов, которые будут финансироваться за счет местного бюджета, другое – при поддержки инициативных проектов за счет трансфертов из областного бюджета. Оба документа устанавливают правовые основы инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в Озерском городском округе, а также порядок работы с ними органов местного самоуправления.Следует пояснить, что инициативные проекты – это проекты граждан по организации благоустройства территории, обустройству объектов социальной инфраструктуры, дорожной деятельности, обеспечению условий для развития физкультуры, школьного и массового спорта, проведению культурных мероприятий, а также иных приоритетных направлений.В принятом депутатами «Положении о реализации инициативных проектов в ОГО» прописано, кто может выступать с инициативами, сроки рассмотрения инициатив, требования к проектам, полномочия конкурсной комиссии, критерии отбора и так далее. Важно, чтобы вносимое предложение имело наибольшую значимость для жителей округа или его части и относилось к полномочиям органов местного самоуправления.Как пояснили юристы, Положения по инициативным проектам были разработаны на основе модельного правового акта, который поступил буквально в конце декабря из Правительства Челябинской области. Оперативность рассмотрения вопроса связана с тем, что закон области установил достаточно сжатые сроки для внесения проектов инициаторами – с 1 января до 1 марта 2021 года. Чтобы жители могли воспользоваться своим правом, решения на местном уровне пришлось принимать в сжатые сроки. В дальнейшем в Положения можно будет вносить изменения.С текстом Положений можно будет ознакомиться на официальном сайте ОМС http://www.ozerskadm.ru и в газете «Озерский вестник» от 30 декабря.В ходе сессии депутаты также внесли поправки в Устав ОГО в целях приведения основного муниципального правового акта в соответствие с федеральными и региональными законами. Изменения коснулись нескольких статей: например, схода граждан (ранее он мог проводиться только на территории всего населенного пункта, теперь – на отдельной его части), опроса граждан (теперь его можно проводить, в том числе для поддержки инициативных проектов), освобождения депутата от основной работы в связи с его полномочиями (продолжительность этого периода в совокупности составляет три рабочих дня в месяц). Публичные слушания по проекту решения об Уставе состоялись 23 декабря, в ближайшее время новая редакция Устава пройдет регистрацию в Управлении Минюста России по Челябинской области.По традиции, на своем заседании в конце года депутаты утвердили план работы Собрания депутатов на первое полугодие 2021 года. Он состоит из двух разделов: первый касается нормотворческой деятельности Собрания депутатов и подготовлен на основе предложений администрации и тех контрольных полномочий, которые закреплены за представительным органом соответствующими решениями: будут заслушаны отчет о деятельности главы округа, отчет о деятельности Собрания депутатов, отчет об исполнении бюджета, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты и отчет об использовании муниципального имущества, помимо этого предлагается заслушать отчет Управления МВД за 2020 год. Второй раздел плана отражает текущую деятельность Собрания депутатов, в том числе, рассмотрение на заседаниях постоянных депутатских комиссий отдельных вопросов текущей деятельности муниципалитета.Всего на сессии было рассмотрено 14 вопросов, депутаты приняли ряд решений в части управления муниципальным имуществом и бюджетным процессом.В завершение председатель Собрания депутатовпоздравил коллег по депутатскому корпусу с наступающим праздником и пожелал успешной работы в интересах жителей округа в новом году.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-29YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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