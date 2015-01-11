Студотряды ЮУрГУ приняли участие в акции «Новый год в подарок»

Студенческий педагогический отряд «Апельсин» совместно с отрядом проводников «Колесо Фортуны» поздравил детей из малообеспеченных семей Карабаша в рамках ежегодной акции «Новый год в подарок».Подготовка к событию проходила с 9 ноября. За 47 дней молодые люди организовали сбор денежных средств и необходимых вещей. На денежные средства были куплены канцелярские и развивающие принадлежности.В рамках выезда команда Деда Мороза и Снегурочки приехали с поздравлениями к семьям. Каждый ребенок получил праздничную коробку, в которой были сладости, развивающие игрушки, одежда и другие необходимые вещи.«Я участвую в акции «Новый год в подарок!» уже второй год. Очень приятно осознавать сколько в нашем городе желающих помочь, всегда радостно передавать подарки от неравнодушных людей, и видеть какую радость это приносит детям. Я рада, что могу быть причастной к осуществлению новогоднего чуда для ребятишек. Самое классное, что принять участие и стать волшебником может каждый!», – делится своим впечатлением боец студотряда Валерия Байдина.Стоит отметить, что акция проводится с воспитанниками «Центра помощи детям Карабаша», с которыми уже на протяжении 11 лет взаимодействуют отряды штаба студотрядов ЮУрГУ.