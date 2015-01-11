Информация от «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

· ЕДДС Озерского городского округа за 2020 год зарегистрировано 77 715 телефонных звонков, из них по линии 112 – 23 830.

· В общей сложности за 2020 год обслужено 3328 граждан, для оказания помощи жителям спасатели выезжали 706 раз (16 раз помощь не потребовалась).

· Размещено 3578 публикаций в СМИ.

За 2020 год спасатели:

· спасли 146 человеческих жизней (общее количество пострадавших за год 163);

· 23 раза оказали помощь организациям;

· взаимодействие с пожарными – 26 раз, с полицией – 80 раз, со скорой медицинской помощью - 61 раз;

· 14 раз разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;

· 7 раз оказали помощь животным;

· 54 раза вскрывали двери;

· 35 раз вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;

· 36 раз работали на воде (льду);

· 8 раз осуществляли поиск пострадавших на водной акватории: спасено 7 человек;

· 3 раза поднимали утонувших;

· 9 раз работали на ДТП;

· 8 пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;

· сняли с высоты 2 пострадавших;

· 360 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.

Поздравляем жителей округа с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы праздничные дни были для вас безопасными, чтобы вас окружали близкие люди, а тепло семейного очага охраняло от бед и невзгод.