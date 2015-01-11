Информация от «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
· ЕДДС Озерского городского округа за 2020 год зарегистрировано 77 715 телефонных звонков, из них по линии 112 – 23 830.
· В общей сложности за 2020 год обслужено 3328 граждан, для оказания помощи жителям спасатели выезжали 706 раз (16 раз помощь не потребовалась).
· Размещено 3578 публикаций в СМИ.
За 2020 год спасатели:
· спасли 146 человеческих жизней (общее количество пострадавших за год 163);
· 23 раза оказали помощь организациям;
· взаимодействие с пожарными – 26 раз, с полицией – 80 раз, со скорой медицинской помощью - 61 раз;
· 14 раз разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;
· 7 раз оказали помощь животным;
· 54 раза вскрывали двери;
· 35 раз вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;
· 36 раз работали на воде (льду);
· 8 раз осуществляли поиск пострадавших на водной акватории: спасено 7 человек;
· 3 раза поднимали утонувших;
· 9 раз работали на ДТП;
· 8 пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;
· сняли с высоты 2 пострадавших;
· 360 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.
Поздравляем жителей округа с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы праздничные дни были для вас безопасными, чтобы вас окружали близкие люди, а тепло семейного очага охраняло от бед и невзгод.