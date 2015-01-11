Депутат исполнил мечту маленькой принцессы

С помощью акции «Елка желаний» депутат узнал о детской мечте и постарался ее исполнить. В подарок маленькая Катя получила планшет, который должен помочь ей в развитии и проведении досуга.
Озерскую семью, где воспитывается особенный ребенок, Сергей Гергенрейдер навестил в поселке Большой Куяш, куда Катю на время пандемии перевезли бабушка и мама.
Официальный гость тепло пообщался с хозяйками дома, отметив, что в наше непростое время очень хотел порадовать именно такую маленькую принцессу, как Катя. Девочка для встречи с «посланником Деда Мороза» надела свое самое красивое платье.
- С наступающим вас Новым годом! Верьте в чудеса и загадывайте желания. Они обязательно исполнятся, - пожелал своим новым знакомым депутат.
В этот же день Сергей Гергенрейдер поздравил сотрудников озерской станции Скорой помощи с наступающим праздником. Он приехал к медикам не с пустыми руками. Большой пакет сладостей к чаю оказался кстати в преддверии новогодних праздников и предстоящих дежурств сотрудников скорой.
Депутат поблагодарил сотрудников экстренной помощи за самоотверженную работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что уходящий год стал для медиков настоящим испытанием:
- Вам, сотрудникам скорой помощи, выпала сложнейшая миссия - постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следовать своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат этой ежедневной работы - спасенные жизни. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия!
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа