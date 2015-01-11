Региональный ФРП завершает год выдачей трёх крупных займов промышленным предприятиям области

Сразу три промышленных предприятия Челябинской области - Озерский завод энергоустановок, АО «Асептические медицинские системы» и «ЗАВОД СПЕЦМАШ» - в самом конце года получили от регионального Фонда развития промышленности средства заёмного финансирования на реализацию своих проектов по модернизации и дальнейшему развитию производств.ООО «ОЗЭУ» направлено 36,2 млн рублей на увеличение производства блочно-модульного оборудования за счет повышения производительности труда. Заём выдан по программе регионального ФРП «Повышение производительности труда» на 60 месяцев по ставке 1% годовых на весь срок пользования при банковской гарантии АО «Челиндбанк». Общий бюджет проекта - почти 46 млн рублей, так что заёмные средства составят 79%
от всех затрат на проект. Они пойдут на приобретение необходимого высокотехнологичного оборудования, его монтаж, наладку и подготовку для серийного производства.Озерский завод энергоустановок первым, и пока единственным, из предприятий южно-уральских ЗАТО получил статус участника нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в конце 2019 года и достиг в нём впечатляющих результатов. Комплексное обновление парка технологического оборудования с помощью льготного займа регионального ФРП позволит заводу увеличить производительность минимум на 30%, повысить качество выпускаемых изделий, сократить сроки выпуска продукции, при этом увеличив объем производства. Кроме того, проект предусматривает создание пяти новых высокопроизводительных рабочих мест.Блочно-модульные конструкции и металлооболочка для установки электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, выпускаемые ОЗЭУ, используются для обеспечения добычи и транспортировки ресурсов нефтегазовой отрасли, а также для обустройства инфраструктуры месторождений. Инвестпроект озёрского завода направлен на импортозамещение, бесперебойное и эффективное обеспечение внутригосударственного потребления сырья и продуктов производства нефтегазодобывающей промышленности.АО «АМС» получило 30 млн рублей на проект «Расширение производства с целью обеспечения медицинских учреждений специализированным оборудованием чистых помещений для противодействия распространению короновируса». Заём выдан по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям»
на 24 месяца по ставке 1% годовых на весь срок пользования при банковской гарантии «Кредит Урал Банк» (АО). Софинансирование со стороны заявителя не требуется.В этом году спрос на основную продукцию АО «АМС» - оборудование для очистки воздуха - резко увеличился. Помощь регионального ФРП позволит восполнить нехватку оборотных средств в условиях значительного расширения производства, сохранить коллектив и повысить зарплату сотрудникам.На средства займа миасское предприятие приобретет специальный иттербиевый волоконный лазер, сырьё, материалы и комплектующие для производства крайне востребованных сейчас на отечественном рынке комплексов чистых помещений (КЧП). Они включают в себя конструктивные элементы создания изолированных чистых зон и оборудование для высокоэффективной очистки воздуха. В итоге инфекционные отделения российских больниц будут в срочном порядке обеспечены необходимым современным оборудованием, не уступающим по своим свойствам импортным аналогам в эффективной борьбе с распространением вирусов (в том числе нового Covid-19). Продукция, производимая в рамках проекта, предназначена, прежде всего, для создания чистых герметичных воздушных сред в лечебных учреждениях, а также для подачи кислорода в палатах реанимации и интенсивной терапии.Завод «Спецмаш» планирует вложить 12 млн рублей, предоставленные региональным ФРП по программе «Проекты развития»
, в «Модернизацию производства с целью увеличения объемов производства за счет выпуска новых видов автомобильных кузовов для самосвалов и металловозов». Собственные средства предприятия составляют 36,3% от общего бюджета проекта почти в 19 млн рублей. Льготный заём выдан на 60 месяцев по ставке 2% годовых на весь срок пользования при банковской гарантии ПАО Банк «ФК Открытие».Чтобы отказаться от услуг сторонних подрядчиков при производстве деталей кузовов для самосвалов и металловозов, завод закупит современное технологичное оборудование.Сейчас при изготовлении деталей для кузовов «Спецмаш» вынужден обращаться к компаниям, которые по их чертежам на готовое изделие осуществляют резку и гибку металла. Приобретение гибочного пресса и оптоволоконного лазерного станка позволит делать это своими силами. Это даст возможность увеличить выпуск спецтехники и запустить производство новых видов автомобильных кузовов для самосвалов и металловозов как из простых конструкционных, так и из высокотехнологичных износостойких сталей.Речь идёт о транспортных средствах на базе отечественных производителей шасси КАМАЗ и УРАЛ, в том числе, оборудованных краноманипуляторными установками для погрузочно-разгрузочных работ. При выходе на 100%-ные производственные мощности завод планирует выпускать не менее 40 машин в год. Реализация проекта снизит срок изготовления транспортных средств и их себестоимость, потребует создания пяти новых высокопроизводительных рабочих мест и принесёт в бюджеты различных уровней 23 млн рублей налогов.«Несмотря на все сложности, 2020-ый год был для нас очень продуктивным. Предприятиям области выдано 9 займов на общую сумму 275,7 млн рублей. Общий бюджет одобренных проектов – 438,7 млн рублей, а их реализация принесёт в бюджет 489 млн рублей налоговых поступлений. Дополнительно создается 73 новых высокопроизводительных рабочих места. За этими цифрами стоит огромная работа коллективов областного Минпрома и нашего Фонда. Уверен, в наступающем, 2021-ом году мы продолжим так же эффективно поддерживать самых смелых и активных, тех, кто двигает экономику вперёд, будем создавать нашим производителям комфортные условия для развития», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков
.***ООО «Озерский завод энергоустановок» (ОЗЭУ)
- предприятие по проектированию, производству и поставке типового и нестандартного энергетического и технологического оборудования в блочно-модульном исполнении в соответствии с требованиями заказчика для нефтегазовой, энергетической, металлургической и других отраслей с географией поставок от Калининграда до Владивостока. Член Союза производителей нефтегазового оборудования. Относится к регистровым поставщикам ПАО «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Новатэк» и др. Лицензированный производитель продукции для предприятий госкорпорации Росатом.АО «Асептические медицинские системы»
– миасское предприятие - лидер на территории России в области проектирования и производства чистых помещений и современной медицинской техники для высокоэффективной очистки воздуха.ООО «ЗАВОД СПЕЦМАШ»
– производитель бортовых автомобилей, седельных тягачей, лесовозов и сортиментовозов с крано-манипуляторными установками (КМУ). Официальный дилер АО АЗ «УРАЛ», поставщик техники ПАО «КамАЗ», официальный дилер АО «Подъемные машины», АО «ИНМАН» и других заводов-изготовителей спецтехники и КМУ.