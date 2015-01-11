Дорогие наши читатели! Уважаемые зрители канала УКС-Тв!

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2020-12-31YEKT16:10:00
| Новости » Городские новости
alebedeva
2020-12-31YEKT16:10:00
Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть уходят с годом Крысы
Все обиды и капризы,
Все погодные ненастья,
Все болезни и несчастья.
Пусть покажет год Быка
Выход нам из тупика,
Принесёт богатство, счастье,
Чтобы стала жизнь легка!
Ключевые теги: год быка, Новый Год, поздравление, Озёрск.
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