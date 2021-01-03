В 2021 году землян ждут сразу четыре затмения

2021 год подарит нам сразу четыре затмения. Два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное (в июне)

26 мая будет полное затмение Луны (макс. фаза в 14:19 мск). Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, но полное - только 19 минут. Лунное затмение, придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке.

10 июня состоится кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза в 13:43 мск). Будет наблюдается в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы будут видны с территории России и СНГ.

19 ноября - частное затмение Луны (макс. фаза в 12:04 мск). Различные фазы смогут увидеть жители Южной Америки, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Полностью затмение будут наблюдать в Северной Америке, на Чукотке и Камчатке. Частные и теневые фазы - жители восточных регионов нашей страны.

4 декабря ожидается полное затмение Солнца (полная фаза 1 минуты 54 секунды в 10:34 мск). Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. Так что лицезреть его смогут немногочисленные исследователи ледяного континента. Однако небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и Австралии. В России не будут наблюдаться даже частные фазы затмения, сообщает Московский планетарий.

Специалисты спрогнозировали и наилучшую видимость больших планет в 2021 году. Так, наилучшая вечерняя видимость Меркурия наступит с 18 января. При наблюдении в телескоп Меркурий будет иметь вид диска, постепенно переходящего в овал, а затем полудиск и серп. Благоприятное время для наблюдения на широте Москвы в конце января - вечернее с 17:00 до 18:30.

Венера наблюдается на утреннем небе. 11 января около планеты будет находиться Луна. В телескоп планета видна в виде небольшого белого диска без деталей. Марс виден вечером и ночью. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали. А вот разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооруженным глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на темном чистом небе.

Январь - не лучший месяц для наблюдений Солнца. Тем не менее наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль. Но специалисты предупреждают: без специального солнечного фильтра лучше за визуальное изучение Солнца не браться. Слишком опасно для здоровья.

https://rg.ru/2021/01/04/v-2021-godu-nas-zhdut-srazu-chetyre-zatmeniia-dva-solnechnyh-i-dva-lunnyh.html